В Бурятии подросток получил 4,5 года колонии за работу на мошенников

Несовершеннолетний работал курьером аферистов



Верховный суд Бурятии в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетнего курьера, работавшего на мошенников.



Установлено, что подросток через мессенджер вступил в преступный сговор с неизвестными, которые представлялись не именами, а никнеймами. Согласно плану, последние массово обзванивали владельцев стационарных и сотовых номеров в Бурятии и Иркутской области. Они сообщали людям заведомо ложные сведения о совершении их родственником или знакомым ДТП, а для прекращения уголовного преследования предлагали заплатить.



В свою очередь, подросток в Улан-Удэ получал в мессенджере от куратора адреса жертвы. Затем несовершеннолетний прибывал туда, при необходимости представлялся фальшивым именем, после чего получал от него либо от водителя такси деньги. 90% полученных денег перечислял на указанный куратором банковский счёт, оставляя при этом себе 10% от суммы в качестве оплаты.



Приговором суда юноша признан виновным в мошенничестве. Он осуждён к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Кроме того, молодой человек будет не только сидеть, но и должен вернуть обманутым жертвам всё, что у них забрал. В счёт возмещения материального вреда с подростка в пользу потерпевших взыскано 2,8 млн рублей.



Сохранён арест, наложенный на имущество, включая земельный участок, до исполнения приговора в части гражданских исков.



- Не согласившись с приговором, осуждённый и его защитники в апелляционных жалобах обжаловали приговор в части назначенного наказания, а также в части решения вопроса об удовлетворении исковых требований потерпевших. Сторона защиты полагала, что суд не в полной мере учёл несовершеннолетний возраст осуждённого, признание им вины, его положительные характеристики, - сообщили в Верховном суде Бурятии.



Проверив материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции приговор районного суда оставил без изменения, а апелляционные жалобы осуждённого и его защитников – без удовлетворения.

