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В районе Бурятии сняли карантин, объявленный из-за смертельно опасного заболевания

В районе Бурятии сняли карантин, объявленный из-за смертельно опасного заболевания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Год назад там обнаружили трихинеллёз

В Иволгинском районе Бурятии сняли карантин по трихинёллезу. Там выявили сразу два очага этого заболевания – в местностях Хардык и Верховье Оронгой. Паразитов обнаружили год назад, в мае 2023-го, в медвежатине, которую охотники предоставили для ветеринарно-санитарной экспертизы.

В республиканском управлении ветеринарии напомнили: употреблять мясо кабанов, медведей и свиней, не прошедшее такую проверку, очень опасно – есть риск подхватить трихинеллёз. Это разновидность гельминтоза, вызываемая паразитами. Заражение может привести к инвалидности и даже к смерти.

Чтобы избежать подобных последствий, жителей республики призывают не покупать мясо с рук и в местах несанкционированной торговли. У продавца должны быть документы, подтверждающие наличие ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, нужно убедиться, что на туше животного есть клеймо овальной с информацией о субъекте и муниципальном образовании и м порядковым номером лаборатории, проводившей проверку. 
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