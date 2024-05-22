Год назад там обнаружили трихинеллёз
В Иволгинском районе Бурятии сняли карантин по трихинёллезу. Там выявили сразу два очага этого заболевания – в местностях Хардык и Верховье Оронгой. Паразитов обнаружили год назад, в мае 2023-го, в медвежатине, которую охотники предоставили для ветеринарно-санитарной экспертизы.
В республиканском управлении ветеринарии напомнили: употреблять мясо кабанов, медведей и свиней, не прошедшее такую проверку, очень опасно – есть риск подхватить трихинеллёз. Это разновидность гельминтоза, вызываемая паразитами. Заражение может привести к инвалидности и даже к смерти.
Чтобы избежать подобных последствий, жителей республики призывают не покупать мясо с рук и в местах несанкционированной торговли. У продавца должны быть документы, подтверждающие наличие ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, нужно убедиться, что на туше животного есть клеймо овальной с информацией о субъекте и муниципальном образовании и м порядковым номером лаборатории, проводившей проверку.
В районе Бурятии сняли карантин, объявленный из-за смертельно опасного заболевания
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