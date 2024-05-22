Жители Бурятии ринулись менять имена

За неделю это успели сделать 32 человека



В управлении ЗАГС Бурятии поделились любопытной статистикой за последнюю неделю – с 13 по 18 мая включительно. За это время в ведомстве зарегистрировали 807 различных актов гражданского состояния. Из них 223 – о рождении и 272 – о смерти.



Кроме того, 69 пар в республике заключили брак и 132 его расторгли. Ещё 79 актов касалось установления отцовства. А ещё наши земляки ринулись менять имена – за семь дней сделать это успели 32 человека.

