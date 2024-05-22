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Жители Бурятии ринулись менять имена

Жители Бурятии ринулись менять имена
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю это успели сделать 32 человека

В управлении ЗАГС Бурятии поделились любопытной статистикой за последнюю неделю – с 13 по 18 мая включительно. За это время в ведомстве зарегистрировали 807 различных актов гражданского состояния. Из них 223 – о рождении и 272 – о смерти.

Кроме того, 69 пар в республике заключили брак и 132 его расторгли. Ещё 79 актов касалось установления отцовства. А ещё наши земляки ринулись менять имена – за семь дней сделать это успели 32 человека.
ЗАГС брак разводы имена

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