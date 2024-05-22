В столице республики стартовал городской пленэр
В Улан-Удэ с 17 мая по 3 июня проходи городской пленэр. Мероприятие организовано Бурятским республиканским отделением ВТОО «Союз художников России». В нём принимают участие профессиональные художники, преподаватели, учащиеся художественных отделений средних и высших учебных заведений, а также учащиеся детских художественных школ старше 14 лет.
- Цель пленэра — поддержать и популяризировать изобразительное искусство, обменяться опытом со студентами и учащимися, а также помочь молодёжи в их профессиональном становлении, - сообщили в музее истории столицы республики.
Итогом городского пленэра станет выставка «Любовь моя — Улан-Удэ» (6+), на которой представят лучшие работы, посвящённые архитектурным и историческим достопримечательностям столицы Бурятии. Открытие состоится 7 июня в музее истории города Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии художники рисуют Улан-Удэ
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