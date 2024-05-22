Происшествие случилось в 10 километрах от берега
Печальная статистика на водоёмах Бурятии пополняется. Смертельное происшествие произошло в Кабанском районе, на озере Байкал, где погиб выпавший из лодки мужчина.
- Сегодня утром поступило сообщение, что на акватории озера Байкал, напротив села Оймур из лодки выпал мужчина и утонул. Произошло это в 10 километрах от берега, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Всего в лодке находились два человека. На помощь второму 33-летнему мужчине вскоре пришли местные жители. В седьмом часу утра его доставили на берег и передали медикам скорой помощи.
Тело утонувшего человека пока не найдено. К поисковым работам приступят спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 мая в Баргузинском районе утонул 48-летний житель Забайкальского края.
4 мая в селе Джида трёхлетний мальчик утонул в карьере.
На Байкале в Бурятии мужчина выпал из лодки и утонул
Происшествия, Фото:
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