Их запросы оказались скромнее, чем у большинства россиян
Представители российской платформы HeadHunter устроили опрос и узнали, сколько в среднем хотят получать каждый месяц за свой труд жители Бурятии. В апреле зарплатные ожидания в республике достигли 55 925 рублей. Это меньше, чем в целом по России (69 812 рублей) и на всём Дальнем Востоке (70 000).
Треть соискателей в республике готовы снизить запросы ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место. На это чаще всего соглашаются представители таких профсфер, как «Домашний и обслуживающий персонал» (сразу 51% рассматривают подобный вариант), «Информационные технологии» (45%) и «Стратегия, инвестиции и консалтинг» (38%).
А вот 45% опрошенных не пойдут на уступки ради работы. Свои зарплатные притязания, как правило, активнее всего отстаивают специалисты из отраслей «Автомобильный бизнес» (62%), «Закупки» (58%) и «Транспорт, логистика и перевозки» (57%).
Ещё 26% соискателей затруднились с ответом – они сомневаются в возможном выборе между более высоким жалованьем и гарантированным трудоустройством.
- Свои зарплатные ожидания чаще всего готовы снижать соискатели до 18 лет (52%). Реже всего – от 35 до 44 (30%), – рассказали в HeadHunter.
Жители Бурятии хотят получать почти по 56 тысяч в месяц
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