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В Улан-Удэ ищут дом для собаки, которую хозяева бросили после развода

В Улан-Удэ ищут дом для собаки, которую хозяева бросили после развода
Общество,  Фото:"Собака счастья"
Бывшие владельцы решили сдать её в приют

В местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о новой подопечной по кличке Ума, которая внезапно осталась без дома. Бывшие хозяева развелись и не придумали ничего лучше, как сдать в приют своего питомца.

Ума – ещё щенок. Ей семь месяцев. Четвероногое росло в этой семье практически с рождения. Когда владелец уезжал, оставляя собаку на попечение волонтёра, она вырывалась и очень просилась обратно.

- Молодой человек плакал, просил прощения, но сердце Умы уже было разбито, – отметили на официальной странице организации во «ВКонтакте».

Сейчас животное на передержке и адаптацию переносит очень тяжело. Первые два дня оно вообще никого к себе не подпускало, отказываясь от еды и воды. Потом собака очень привязалась к одной из зоозащитниц, но девушка не может уделять ей должное внимание из-за нехватки времени.

- Уме очень нужна семья и люди рядом, которые смогут с ней играть и заботиться о ней. Это молодая энергичная девочка, нуждающаяся во внимании, которое у неё было всё это время, но исчезло в одночасье, – подчеркнули в фонде.

Собака стерилизована и привита. Она может жить как в квартире, так и в ограде частного дома. Поводок и ошейник знает на «отлично». «Невероятная ласкуша, обожает обнимашки и прогулки», – говорят в организации. Желающие забрать четвероногое себе могут связаться с зоозащитниками в группе в ВК vk.com/sobakaluck. 
собаки животные

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