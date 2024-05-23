Июньской ночью в Бурятии опять станцуют ёхор

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Начат приём заявок на традиционный фестиваль



В Бурятии стартовал приём заявок на участие в XVI фестивале «Ночь Ёхора». Мероприятие состоится 5 июля в Улан-Удэ, в этнографическом музее.



К участию допускаются коллективы без возрастных ограничений, количественный состав которых не менее 30 участников. Участвовать могут все желающие. В рамках Года семьи особое внимание уделят участию семей, больших команд родственников, родовых и семейных кланов.



Конкурсная программа состоит из исполнения ёхора. Оцениваются массовость, аутентичность, качество исполнения песен ёхора, качество исполнения движений ёхора.



Заявки принимаются до 24 июня на электронную почту: yokhor_baikal@mail.ru, сообщает театр «Байкал».



Возрастное ограничение: 0+.

