Пострадал девятилетний ребёнок
Накануне, 21 мая, в Гусиноозёрске произошёл наезд на ребёнка. Девятилетнего мальчика сбили во дворе многоквартирного дома.
- Днём во дворе многоквартирного дома по улице Ключевской 49-летняя водитель автомобиля «Мазда» совершила наезд на девятилетнего ребёнка. В результате ДТП мальчик с ушибами и ссадинами был доставлен в медицинское учреждение. После осмотра и оказания помощи отпущен домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Это уже второе ДТП с участием ребёнка, произошедшее во дворе многоквартирного дома. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 20 мая, девятилетнего ребёнка сбили во дворе дома на улице Антонова в Улан-Удэ.
Госавтоинспекция призвал водителей быть внимательными при проезде жилых зон. «Во многих школах закончился учебный год, начались каникулы, дети больше времени проводят на улицах и во дворах. Будьте внимательны, выбирайте безопасную скорость движения, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и следите за дорогой», - просят автомобилистов.
В Бурятии водитель «Мазды» сбила мальчика во дворе
Происшествия, Фото:
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