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В Бурятии водитель «Мазды» сбила мальчика во дворе

В Бурятии водитель «Мазды» сбила мальчика во дворе
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадал девятилетний ребёнок

Накануне, 21 мая, в Гусиноозёрске произошёл наезд на ребёнка. Девятилетнего мальчика сбили во дворе многоквартирного дома.

- Днём во дворе многоквартирного дома по улице Ключевской 49-летняя водитель автомобиля «Мазда» совершила наезд на девятилетнего ребёнка. В результате ДТП мальчик с ушибами и ссадинами был доставлен в медицинское учреждение. После осмотра и оказания помощи отпущен домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Это уже второе ДТП с участием ребёнка, произошедшее во дворе многоквартирного дома. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 20 мая, девятилетнего ребёнка сбили во дворе дома на улице Антонова в Улан-Удэ.

Госавтоинспекция призвал водителей быть внимательными при проезде жилых зон. «Во многих школах закончился учебный год, начались каникулы, дети больше времени проводят на улицах и во дворах. Будьте внимательны, выбирайте безопасную скорость движения, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и следите за дорогой», - просят автомобилистов. 
ДТП

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