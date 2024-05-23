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В Бурятии прокуратура восстановила права кочегара

В Бурятии прокуратура восстановила права кочегара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Директор предприятия получил представление прокуратуры

По результатам проверки прокуратуры Муйского района восстановлены права кочегара котельной.

- В ходе проверки выявлено, что вопреки требованиям ст. 138 Трудового кодекса РФ из заработной платы кочегара котельной работодатель производил удержания в размере 66 % денежных средств в счёт погашения задолженности по двум исполнительным документам. Также удержанные суммы в установленный законом срок не перечислялись на депозитный счёт органа принудительного исполнения, а находились на счёте организации, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В целях восстановления прав работника прокурор района внёс директору предприятия представление. После этого удержание с заработной платы свыше установленных законом пределов прекратили. Средства, находящиеся на счете работодателя, перечислили, как и положено, в счёт погашения задолженности.
прокуратура трудовое законодательство

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