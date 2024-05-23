Ему придётся раскошелиться на 500 рублей
Жителям столицы Бурятии напомнили о необходимости накрывать кузов большегруза брезентом или пологом при перевозке сыпучих и строительных материалов, лёгкой тары, листвы и ветвей деревьев, чтобы всё это не попало на дороги. Такое требование прописано в пункте 1.10 правил благоустройства территории Улан-Удэ.
Нарушителей отслеживают в ходе специальных рейдов под названием «Полог». На них составляют протоколы по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ, которая предусматривает штраф размером в 500 рублей
Очередной такой рейд устроили накануне в Октябрьском районе. Сотрудники райадминистрации и ГИБДД проверили пять большегрузных машин. На нарушении в итоге попался один водитель.
В Улан-Удэ водителя оштрафовали за неправильную перевозку груза
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Охотничьи ружья военнослужащие используют против дронов
Ему придётся раскошелиться на 500 рублей
Переправа в Кяхте износилась на 80%
Местные потребовали перенести их на вечер, но безуспешно
Фонари там не горят уже год
Об уборке нужно сообщать в администрацию соответствующего района
Никто из пассажиров за него не заступился
Он станет отборочным этапом республиканского праздника
Любители гребного спорта соберутся на озере Тулунжа
В некоторых районах при этом пообещали +12 градусов
Соревнования проведут на Богородском острове
В столице республики стартовал городской пленэр
Стартует очередной сезон социального проекта «Парк здоровья»
Люди призвали власти привести её в порядок
Местные утверждают, что он подкидывает животным еду с отравой