В Улан-Удэ водителя оштрафовали за неправильную перевозку груза

Ему придётся раскошелиться на 500 рублей



Жителям столицы Бурятии напомнили о необходимости накрывать кузов большегруза брезентом или пологом при перевозке сыпучих и строительных материалов, лёгкой тары, листвы и ветвей деревьев, чтобы всё это не попало на дороги. Такое требование прописано в пункте 1.10 правил благоустройства территории Улан-Удэ.



Нарушителей отслеживают в ходе специальных рейдов под названием «Полог». На них составляют протоколы по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ, которая предусматривает штраф размером в 500 рублей



Очередной такой рейд устроили накануне в Октябрьском районе. Сотрудники райадминистрации и ГИБДД проверили пять большегрузных машин. На нарушении в итоге попался один водитель.





