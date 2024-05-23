В Бурятии определены лучшие врачи республики

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В конкурсе участвовали медики с высшим немедицинским образованием



В Бурятии подвели итоги второго этапа всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Конкурсная комиссия рассмотрела 10 работ по 7 номинациям.



По результатам открытого голосования, по каждой кандидатуре победителями республиканского конкурса на звание «Лучший врач 2024 года» стали:

- Номинация «Лучший акушер-гинеколог» — Баярма Тудупова, заведующая отделением акушерской патологии беременности, врач-акушер-гинеколога республиканского перинатального центра МЗ РБ;

- Номинация «Лучший врач лабораторной диагностики» — Елена Бурасова, заведующая бактериологической лабораторией республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко;

- Номинация «Лучший анестезиолог-реаниматолог» — Светлана Гармаева, врач-анестезиолог-реаниматолог республиканского перинатального центра МЗ РБ;

- Номинация «Лучший неонатолог» — Туяна Жепхолова, врач-неонатолог городского перинатального центра г. Улан-Удэ;

- Номинация «Лучший хирург» — Абир Базыржапов, врач-сердечно-сосудистый хирург республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко;

- Номинация «Лучший участковый педиатр» — Бадма Арбалжиров, врач-педиатр участковый городской больницы №5;

- Номинация «Лучший руководитель медицинской организации» — Галина Хайнуева, заведующая отделом внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, врач статистик городской поликлиники №3.



- Поощрение лучших в сфере медицины, создание корпоративной культуры и система наставничества — всё это важные условия для высокой мотивации и развития медицинских работников, - заявили в министерстве здравоохранения РБ.



