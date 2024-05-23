В конкурсе участвовали медики с высшим немедицинским образованием
В Бурятии подвели итоги второго этапа всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Конкурсная комиссия рассмотрела 10 работ по 7 номинациям.
По результатам открытого голосования, по каждой кандидатуре победителями республиканского конкурса на звание «Лучший врач 2024 года» стали:
- Номинация «Лучший акушер-гинеколог» — Баярма Тудупова, заведующая отделением акушерской патологии беременности, врач-акушер-гинеколога республиканского перинатального центра МЗ РБ;
- Номинация «Лучший врач лабораторной диагностики» — Елена Бурасова, заведующая бактериологической лабораторией республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко;
- Номинация «Лучший анестезиолог-реаниматолог» — Светлана Гармаева, врач-анестезиолог-реаниматолог республиканского перинатального центра МЗ РБ;
- Номинация «Лучший неонатолог» — Туяна Жепхолова, врач-неонатолог городского перинатального центра г. Улан-Удэ;
- Номинация «Лучший хирург» — Абир Базыржапов, врач-сердечно-сосудистый хирург республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко;
- Номинация «Лучший участковый педиатр» — Бадма Арбалжиров, врач-педиатр участковый городской больницы №5;
- Номинация «Лучший руководитель медицинской организации» — Галина Хайнуева, заведующая отделом внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, врач статистик городской поликлиники №3.
- Поощрение лучших в сфере медицины, создание корпоративной культуры и система наставничества — всё это важные условия для высокой мотивации и развития медицинских работников, - заявили в министерстве здравоохранения РБ.
В Бурятии определены лучшие врачи республики
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Присвоены новые наименования улицам в Октябрьском районе
Поручение отдал мэр Игорь Шутенков
Бойцам и их близким дадут приоритет на субсидии в сфере туризма
Представитель Бурятии вошёл в состав сборной Дальневосточного федерального округа
На майских праздниках там побывали более 9000 отдыхающих
Они бросают возле рельсов автомобили, которые приходится отодвигать пассажирам
Власти растолковали, почему над городом навис «аромат» от очистных
В восьми районах республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность
В городе продолжает снижаться и Уда
Однако некоторые горожане заявили, что им «абсолютно фиолетово»
Это звание – высшая форма муниципального признания за особые заслуги перед городом и его жителями
В колонии могут шить одежду для поваров и воспитателей
Улан-Удэ украшают ирисами, лилейниками и петуниями
Родственникам устроили экскурсию по территории колонии
Лишившийся ног на СВО Сергей Надмидон планирует покорить Эльбрус