В Бурятии похолодает до +10

В некоторых районах республики пообещали дожди



В среду, 22 мая, в Бурятии станет прохладнее. Днём по республике обещают от +18 до +23, а местами – всего от +10 до +15 градусов. Возможны небольшие дожди. Ветер северный, 4-9 м/с с порывами до 15-17 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от +20 до +22. Ветер северный, 7-12 м/с.



