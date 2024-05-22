В некоторых районах республики пообещали дожди
В среду, 22 мая, в Бурятии станет прохладнее. Днём по республике обещают от +18 до +23, а местами – всего от +10 до +15 градусов. Возможны небольшие дожди. Ветер северный, 4-9 м/с с порывами до 15-17 м/с.
В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от +20 до +22. Ветер северный, 7-12 м/с.
В Бурятии похолодает до +10
Общество, Фото:
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