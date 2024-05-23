Главам трёх районов Бурятии вынесли предупреждения

Было выявлено отсутствие или неполное размещение информации о домах в системе ГИС ЖКХ



По результатам проверок Госстройжилнадзора Бурятии было выявлено отсутствие или неполное размещение информации о домах в системе ГИС ЖКХ.



Глав муниципалитетов в Баргузинском, Джидинском и Закаменском районах привлекли к административной ответственности. Суд рассмотрели протоколы об административных правонарушениях и приняли решения назначить наказания в виде предупреждения.



- Система ГИС ЖКХ – это удобный инструмент для получения информации о своём доме, для принятия решений. Если вовремя не внести всего лишь кадастровые номера помещений в систему, права пользователей нарушаются: они не смогут получить нужную информацию, не смогут воспользоваться функционалом. Следует принимать меры по соблюдению законодательства, не ожидаясь повторных проверок, поскольку в дальнейшем уже будут назначаться штрафы, - отметил руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.



ГИС ЖКХ — это информационная система для всех поставщиков коммунальных услуг, органов муниципальной власти и граждан. Это единое информационное хранилище сведений обо всех жилищно-коммунальных предприятиях, поставщиках коммунальных ресурсов и управляющих организациях.

