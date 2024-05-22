Стартует очередной сезон социального проекта «Парк здоровья»
24 мая в столице Бурятии состоится открытие сезона «Парк здоровья - всей семьёй». Мероприятие пройдёт в парке «Юбилейный». Начало в 16:00.
- Горожан ждут фитнес-танцы, зумба, уличная атлетика, оздоровительная гимнастика, а также выступления артистов центра культуры и досуга г. Улан-Удэ и мелодии концертного духового оркестра, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
В парке Улан-Удэ откроют летний оздоровительный сезон
Общество, Фото:
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