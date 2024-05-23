23 мая

22 мая

Популярное

В Бурятии управляющую компанию обязали закрыть открытые чердаки

В Бурятии управляющую компанию обязали закрыть открытые чердаки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение законодательства выявила прокуратура

По требованию прокуратуры Хоринского района управляющая компания в селе Хоринск ограничила доступ посторонних лиц к чердакам многоквартирных домов.

- Было проверено исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере в деятельности обслуживающей организации многоквартирных домов. Установлено, что в четырех домах населённого пункта не было организовано сезонное обслуживание кровли. Уборка мусора в чердачных помещениях не производилась. Вход в них был открыт, что создавало неблагоприятные условия для проживания граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В связи с этим прокурор района внёс руководителю управляющей компании представление. Только после этого в чердачных помещениях провели ремонтные работы и повесили на них замки.
управляющие компании прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Охотники из Бурятии передают свои ружья на нужды СВО
Охотники из Бурятии передают свои ружья на нужды СВО
Общество, 23.05.2024
Охотничьи ружья военнослужащие используют против дронов
В Бурятии жителей района возмутили сельские сходы посреди рабочего дня
В Бурятии жителей района возмутили сельские сходы посреди рабочего дня
Общество, 23.05.2024
Местные потребовали перенести их на вечер, но безуспешно 
В Улан-Удэ горожанам объяснили, как убираться в «Чистый четверг»
В Улан-Удэ горожанам объяснили, как убираться в «Чистый четверг»
Общество, 23.05.2024
Об уборке нужно сообщать в администрацию соответствующего района
Октябрьский район Улан-Удэ проведёт свой Сурхарбан
Октябрьский район Улан-Удэ проведёт свой Сурхарбан
Общество, 23.05.2024
Он станет отборочным этапом республиканского праздника
В Бурятии откроют сезон сапбординга
В Бурятии откроют сезон сапбординга
Общество, 23.05.2024
Любители гребного спорта соберутся на озере Тулунжа
Бурятию накроют дожди с грозами
Бурятию накроют дожди с грозами
Общество, 23.05.2024
В некоторых районах при этом пообещали +12 градусов
В Улан-Удэ пройдёт гонка на маунтинбайках
В Улан-Удэ пройдёт гонка на маунтинбайках
Общество, 22.05.2024
Соревнования проведут на Богородском острове
В Бурятии художники рисуют Улан-Удэ
В Бурятии художники рисуют Улан-Удэ
Общество, 22.05.2024
В столице республики стартовал городской пленэр
В парке Улан-Удэ откроют летний оздоровительный сезон
В парке Улан-Удэ откроют летний оздоровительный сезон
Общество, 22.05.2024
Стартует очередной сезон социального проекта «Парк здоровья»
В районе Бурятии потребовали прекратить «беспредел» на дороге
В районе Бурятии потребовали прекратить «беспредел» на дороге
Общество, 22.05.2024
Люди призвали власти привести её в порядок
В Бурятии сельчанина обвинили в уничтожении домашних собак
В Бурятии сельчанина обвинили в уничтожении домашних собак
Общество, 22.05.2024
Местные утверждают, что он подкидывает животным еду с отравой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^