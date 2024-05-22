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Газон с животными в центре Улан-Удэ будут пылесосить

Газон с животными в центре Улан-Удэ будут пылесосить
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии вплотную взялись за чистоту и порядок

На очередной планёрке в городской администрации 22 мая затронули вопрос уборки и обеспечения безопасности в общественных местах – отдыхающих там в последнее время стало больше. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил усилить работу в этом направлении.

К примеру, газон на площади Советов с топиариями в виде животных теперь будут пылесосить. Прежде чем зайти на него, многие разуваются и даже гуляют по искусственному покрытию босиком, а потому, по словам градоначальника, следует поддерживать на этом участке порядок.

- Нужно пылесосить его.  Если нужно – два раза в день, – подчеркнул Шутенков.

Кроме того, сотрудники мэрии совместно с представителями МВД будут усиленно патрулировать днём и по вечерам главную площадь города, Арбат, улицу Соборная, площадь Революции и бульвар Карла Маркса.

- Хорошо, когда люди отдыхают, но есть отдельные граждане, которые мешают остальным и портят городское имущество. Нужно пресекать все нарушения общественного порядка и, может, привлечь к этой работе дружинников или волонтёров – необходимо рассмотреть все варианты. Но порядок должен обеспечиваться, – заключил мэр. 
благоустройство общественный порядок мэр Улан-Удэ

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