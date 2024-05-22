Они валяются прямо на земле
В одном из местных пабликов во «ВКонтакте» недавно появилось видео, сделанное в 140 микрорайоне. На кадрах – использованные шприцы, которые лежат прямо на земле, среди травы. Никаких медучреждений поблизости нет, так что, скорее всего, их оставили там люди, употребляющие запрещённые вещества.
В Улан-Удэ это уже не первый подобный случай. К примеру, в марте 2023-го в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» рассказали, что на территории гаражного кооператива рядом с физкультурно-спортивным комплексом (ФСК) тоже валялись шприцы. Медицинские изделия предстали перед глазами местных жителей после того, как в городе растаял снег.
Версий было две – либо их выбросили в кооперативе так называемые инъекционные наркоманы, либо «любители домашнего лечения венерических заболеваний колют себе антибиотики за гаражами».
- Эти новые «цветочки» появляются постоянно. Такие соседи нам не нужны. Будем ставить видеокамеры и обращаться в полицию, – пригрозили улан-удэнцы.
В комментариях интернет-пользователи заявили: рядом находится медучреждение, так что, мол, «неудивительно». Жители бурятской столицы писали, что подобное в городе вообще «на каждом углу».
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2019-го в Улан-Удэ произошёл шокирующий инцидент. Во время «добровольно-принудительной» уборки на улице Ключевская студент одного из вузов укололся о шприц.
В сотых кварталах в Улан-Удэ наткнулись на использованные шприцы
Общество, Фото:
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