22 мая

21 мая

Популярное

Паралимпиец из Бурятии вновь стал чемпионом России

Паралимпиец из Бурятии вновь стал чемпионом России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Михаил Асташов победил в индивидуальной велогонке на 25 км

Спортсмен из Бурятии Михаил Асташов взял золото на чемпионате России по паралимпийскому велоспорту на шоссе в Ижевске.

Двукратный чемпион Паралимпийских игр удостоился высшей награды в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 25 км с объединёнными классами C1 и C2. За звание лучшего боролись 12 гонщиков, но Михаил сумел показать наилучшее время — 0:34:28,5 (результат: 0:33:08,9). Вместе с этим был показан один из лучших показателей средней скорости — 43,51 км/ч.

Всего участниками чемпионата стали более 100 спортсменов с 17 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия велоспорт чемпионат России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Каратисты Бурятии выиграли 28 медалей в Иркутске
Каратисты Бурятии выиграли 28 медалей в Иркутске
Общество, 22.05.2024
Юные спортсмены успешно выступили на межрегиональном турнире
В Бурятии федеральные дорожники провели профилактическую акцию
В Бурятии федеральные дорожники провели профилактическую акцию
Общество, 22.05.2024
Школьникам села Сотниково напомнили, что пересекать дорогу в неположенном месте нельзя
Жители Бурятии продолжают заражаться и болеть коронавирусом
Жители Бурятии продолжают заражаться и болеть коронавирусом
Общество, 22.05.2024
За неделю его умудрились подхватить 58 человек
Паралимпиец из Бурятии вновь стал чемпионом России
Паралимпиец из Бурятии вновь стал чемпионом России
Общество, 22.05.2024
Михаил Асташов победил в индивидуальной велогонке на 25 км
В Улан-Удэ опять устроят облаву на собак
В Улан-Удэ опять устроят облаву на собак
Общество, 22.05.2024
Их будут ловить на Левобережье
В курортной местности Бурятии собрали 15 мешков мусора
В курортной местности Бурятии собрали 15 мешков мусора
Общество, 22.05.2024
Всех гостей и жителей Тункинской долины попросили относиться сознательнее и бережнее к природе
Жители Бурятии ринулись менять имена
Жители Бурятии ринулись менять имена
Общество, 22.05.2024
За неделю это успели сделать 32 человека

В Бурятии увеличили размер стипендии для студентов-целевиков
В Бурятии увеличили размер стипендии для студентов-целевиков
Общество, 22.05.2024
Это касается студентов, обучающихся по педагогическим специальностям
В Иркутске на Дне города выступит Юлия Савичева
В Иркутске на Дне города выступит Юлия Савичева
Общество, 22.05.2024
Певица будет хедлайнером на вечернем концерте
Газон с животными в центре Улан-Удэ будут пылесосить
Газон с животными в центре Улан-Удэ будут пылесосить
Общество, 22.05.2024
В столице Бурятии вплотную взялись за чистоту и порядок
Росгвардейцы Бурятии проводят акцию «Безопасный дом, подъезд, квартира»
Росгвардейцы Бурятии проводят акцию «Безопасный дом, подъезд, квартира»
Общество, 22.05.2024
С начала года не было ни одной кражи с охраняемых квартир и объектов
Первый летний месяц в Бурятии будет чуть «горячее», чем обычно
Первый летний месяц в Бурятии будет чуть «горячее», чем обычно
Общество, 22.05.2024
Синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесёт жителям республики июнь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^