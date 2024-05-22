Паралимпиец из Бурятии вновь стал чемпионом России

Михаил Асташов победил в индивидуальной велогонке на 25 км



Спортсмен из Бурятии Михаил Асташов взял золото на чемпионате России по паралимпийскому велоспорту на шоссе в Ижевске.



Двукратный чемпион Паралимпийских игр удостоился высшей награды в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 25 км с объединёнными классами C1 и C2. За звание лучшего боролись 12 гонщиков, но Михаил сумел показать наилучшее время — 0:34:28,5 (результат: 0:33:08,9). Вместе с этим был показан один из лучших показателей средней скорости — 43,51 км/ч.



Всего участниками чемпионата стали более 100 спортсменов с 17 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

