Возгорание ликвидировано в Прибайкальском районе
В Бурятии на утро 16 августа нет действующих лесных пожаров, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Сложный лесной пожар в Прибайкальском районе, возникший из-за сухой грозы 14 августа, ликвидирован на площади 10,2 га. Как сообщал «Байкал-Daily», его тушение осложнялось крутизной склона - практически 25-30 градусов, а также каменистыми россыпями.
Новых возгораний в лесах республики 15 августа не зарегистрировано.
В республике, кроме северных районов, действует особый противопожарный режим.
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
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