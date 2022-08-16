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В Бурятии потушили сложный лесной пожар

В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Возгорание ликвидировано в Прибайкальском районе

В Бурятии на утро 16 августа нет действующих лесных пожаров, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Сложный лесной пожар в Прибайкальском районе, возникший из-за сухой грозы 14 августа, ликвидирован на площади 10,2 га. Как сообщал «Байкал-Daily», его тушение осложнялось крутизной склона - практически 25-30 градусов, а также каменистыми россыпями.

Новых возгораний в лесах республики 15 августа не зарегистрировано.

В республике, кроме северных районов, действует особый противопожарный режим. 
лесные пожары

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