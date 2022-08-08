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Лучший лесной пожарный Бурятии отстоял своё звание

Лучший лесной пожарный Бурятии отстоял своё звание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Самым сложным этапом конкурса стала необычная полоса препятствий

В Улан-Удэ прошёл второй республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный». За звание лучшего и возможность представить Бурятию на всероссийском конкурсе поборолся 31 претендент из разных районов, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Тут собрались лучшие из лучших. Конкурс очень непростой, непростая полоса препятствий, но я уверен, что победит сильнейший. Все участники молоды, полны сил. Тушить пожары очень непросто, и здесь работают фанаты своего дела, преданные душой, сердцем выбранной профессии, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Наравне с молодыми специалистами, участие в конкурсе принял и специалист Закаменского лесхоза Бадмацырен Ажитов. В этом году ему исполнилось 46 лет, но он по-прежнему бодр и активен.

- Хорошо, что провели такой конкурс. Это хорошая возможность обменяться опытом, повидаться со старыми друзьями и коллегами. Надеемся, что такой конкурс будет проходить в республике ежегодно, - поделился Бадмацырен.

Первым и самым сложным, по мнению участников, этапом стала полоса препятствий. Преодолеть наклонные брёвна и перекладины, не касаясь метки, пройти по пенькам и узкому бревну – и всё это с наполненным 20-литровым ранцевым лесным огнетушителем за плечами – задача непростая, но сотрудникам лесной охраны и парашютистам-пожарным не привыкать. Ведь такая полоса максимально приближена к сложностям, с которыми они сталкиваются практически ежедневно в пожароопасный сезон.

Затем – наполнение ёмкости с помощью ранцевого лесного огнетушителя, распиливание бруса, бег по пересечённой местности с пожарным стволом, комплектом напорного и всасывающего рукавов и сбивание деревянных фигур с применением мотопомпы. Все упражнения – на время, а потому борьба разыгралась не на шутку. С разницей всего 15 секунд сотрудник Забайкальской базы авиационной охраны лесов Виктор Филиппов, вырвал победу у специалиста Кудунского лесхоза Андрея Устинова. Третьим стал Владимир Смолин, парашютист-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

На втором этапе участникам предстояло продемонстрировать физическую подготовку с бегом по пересечённой местности. В число упражнений вошли отжимание от настила, подтягивание на перекладине, бег с грузом с преодолением столбиков и наклонных брёвен. Первые места разделили Виктор Филиппов и специалист Бичурского лесхоза Вадим Скуратов. Третьим на этом этапе стал сотрудник Байкальского лесхоза, Андрей Рудюк.

Теоретическая часть конкурса проводилась в виде тестирования по теоретическим знаниям в области лесной пирологии, охраны труда, тактики и техники тушения лесных пожаров, техники и оборудования для тушения лесных пожаров и правил оказания первой помощи. Лучший результат показал сотрудник Закаменского лесхоза Владимир Самбуев. Вторым по количеству набранных баллов стал Александр Скосырский, сотрудник Забайкальской базы авиационной охраны лесов, с небольшим отрывом третье место занял сотрудник Буйского лесхоза Евгений Григорьев.

- Конечно, немного обидно, до третьего места не хватило всего несколько баллов. Но я не отчаиваюсь, на следующий год буду тренироваться усерднее, - рассказал сотрудник Байкальского лесхоза, Алексей Рудюк.

Победил же в конкурс Виктор Филиппов. Он отстоял звание лучшего лесного пожарного Бурятии, которое также завоевал в 2021 году. Теперь Виктор отправится представлять республику на всероссийский конкурс в Московскую область.

- В прошлом году я уже участвовал во всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный». Тогда я занял шестое место среди лучших лесных пожарных страны. Сейчас готовлюсь попасть в тройку лидеров, - рассказал парашютист-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов Виктор Филиппов.

Победители и призёры конкурса награждены ценными подарками.

Фоторепортаж с конкурса можно посмотреть по ссылке.

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