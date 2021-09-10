Лесной пожарный из Бурятии вошёл в десятку лучших России







видео – ФБУ «Авиалесоохрана»





За звание «Лучший лесной пожарный России 2021 года» боролись 19 сотрудников со всей страны.



Конкурсные испытания включали два этапа: «Преодоление лесопожарной полосы препятствий» и «Спортивное многоборье с бегом по пересечённой местности». Победитель и призёры определялись по общей сумме баллов за оба этапа.



Результаты оценивала экспертная комиссия, в составе которой работали представители руководства специализированных учреждений по охране лесов федерального и регионального уровней, представители лесной науки, а также победители всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный» прошлых лет.







VII всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный -2021», который проходил в подмосковном Софрино, подошёл к концу.Виктор Филиппов, представляющий Бурятию, завоевал шестое место в общекомандном зачёте. Всего шесть секунд не хватило Виктору до второго места, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.- Полоса препятствий была немного длиннее, чем у нас в Бурятии, поэтому было тяжеловато. Соперники, конечно, очень достойные – были и кандидаты в мастера спорта, и мастера спорта, и марафонцы, и боксёры. Думаю, на следующий год от Бурятии поедут коллеги моложе и энергичнее меня, а я буду просто подсказывать, помогать тренироваться. В целом, впечатления очень хорошие, позитивные, поделился Виктор Филиппов, пожарный-десантник Забайкальской базы авиационной охраны лесов.