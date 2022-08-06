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В Улан-Удэ выбирают лучшего лесного пожарного

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с конкурса профмастерства

В Улан-Удэ проходит республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2022».

К участию допустили работников лесхозов и авиаотделений Забайкальской базы авиационной охраны лесов, стаж которых не менее года. Конкурс проходит в три этапа. На первых двух этапах конкурсантам предстояло преодолеть полосу препятствий и продемонстрировать уровень физической подготовки с бегом по пересечённой местности на время. Брёвна имитировали поваленные деревья, а в руках специалистов было лесопожарное оборудование – мотопомпа с пожарным стволом, комплект напорного и всасывающего рукавов.

Последним этапом станет проверка теоретических знаний в области тушения лесных пожаров.

Победитель конкурса отправится на всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2022». Конкурс состоится в посёлке Софрино Московской области.

Конкурс проводится в Бурятии во второй раз. В прошлом году победитель республиканского этапа Виктор Филиппов занял шестое место среди 19 участников, от призового места его отделили всего несколько секунд.

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