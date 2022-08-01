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Волейболистки Бурятии стали призёрами всероссийских сельских игр

Волейболистки Бурятии стали призёрами всероссийских сельских игр
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иволгинского района
Спортсменки Иволгинского района завоевали бронзовые награды соревнований

31 июля в Омской области завершились XIII всероссийские летние сельские спортивные игры. В соревнованиях приняли участие более 1200 спортсменов из 50 регионов России и Белоруссии.

Женская сборная команда по волейболу из Иволгинского района Бурятии заняла третье место. В состав команды вошли: Дондукова Аюна, Батоева Арюна, Тогочеева Эржена, Цырендоржиева Надежда, Жепхолова Анастасия, Ленхоева Янжима и Дондукова Баярма.

- Наши спортсменки составили достойную конкуренцию командам из Тюменской и Омской областей, которые заняли первое и второе места соответственно, - сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.

Напомним, что в течение четырёх соревновательных дней спортсмены выявляли сильнейших в 14 видах программы: троеборье дояров, троеборье косей, троеборье механизаторов, соревнованиях спортивных семей, волейболе, армреслинге, гиревом спорте, городошном спорте, лёгкой атлетике, настольном теннисе, перетягивании каната, полиатлоне, мини-лапте и самбо. Победителем в командном зачёте стала сборная Челябинской области.
Бурятия сельские спортивные игры спорт волейбол Иволгинский район

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