Спортсменки Иволгинского района завоевали бронзовые награды соревнований
31 июля в Омской области завершились XIII всероссийские летние сельские спортивные игры. В соревнованиях приняли участие более 1200 спортсменов из 50 регионов России и Белоруссии.
Женская сборная команда по волейболу из Иволгинского района Бурятии заняла третье место. В состав команды вошли: Дондукова Аюна, Батоева Арюна, Тогочеева Эржена, Цырендоржиева Надежда, Жепхолова Анастасия, Ленхоева Янжима и Дондукова Баярма.
- Наши спортсменки составили достойную конкуренцию командам из Тюменской и Омской областей, которые заняли первое и второе места соответственно, - сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Напомним, что в течение четырёх соревновательных дней спортсмены выявляли сильнейших в 14 видах программы: троеборье дояров, троеборье косей, троеборье механизаторов, соревнованиях спортивных семей, волейболе, армреслинге, гиревом спорте, городошном спорте, лёгкой атлетике, настольном теннисе, перетягивании каната, полиатлоне, мини-лапте и самбо. Победителем в командном зачёте стала сборная Челябинской области.
Волейболистки Бурятии стали призёрами всероссийских сельских игр
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