В Кабанском районе Бурятии к людям вновь вышел медведь

Менее чем за неделю зарегистрировано минимум три выхода косолапых в населённые пункты
В Кабанском районе вновь заметили медведя, пришедшего к людям. На этот раз косолапого видели в посёлке Селенгинск на улице Лесная, около горы Остренькая на первой улице. О выходе «хозяина тайги» в посёлок сообщили в местной группе «Кабанск-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Кабанском районе дважды медведи выходили в населённые пункты.
21 июля мишку видели в селе Большая Речка.
Тогда же, 21 июля, в четвёртом часу ночи медведь пришёл в палаточный лагерь к трём туристам в районе села Заречье. Косолапый съел еду туристов и поцарапал машину.
На поиски этого медведя вышли охотпользователи. Вероятнее всего, мишку ждёт отстрел.
Недавно ветеран Байкальского заповедника Николай Володченков, который не раз встречал медведей в тайге, в горах, на берегах Байкала и его рек, рассказал, что делать при встрече с косолапыми.
- Самое опасное для человека – повстречать медведицу с сеголетками – детёнышами первого года жизни, - пояснял Николай Володченков. - Малыши ещё не могут убегать от опасности вслед за матерью и способны лишь взбираться на деревья. Медведица не уйдёт от них и начнёт яростно защищать своё потомство, очищая территорию от непрошенных гостей.
В первую очередь в лесу нужно обозначить своё присутствие разговором, негромким постукиванием, не нарушающим спокойствие других обитателей леса.
При встрече с медведем нужно стараться уйти с этого места по касательной, но не убегать, чтобы не спровоцировать погоню. Если есть рюкзак с собой, то лучше поставить его себе на плечи или голову, чтоб казаться выше. Не кричите, иначе это может спровоцировать нападение зверя. Хорошо иметь при себе фальшфейер – шумный огонь отпугивает медведя.
Как правило, медведь выходит в места отдыха людей, где имеются в открытом доступе продукты. Поэтому нельзя оставлять пищевые отходы на природе, в населённых пунктах своевременно вывозить мусор.
В Кабанском районе Бурятии к людям вновь вышел медведь
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