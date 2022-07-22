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В Бурятии рассказали, встречи с какими медведями могут окончиться трагично

В Бурятии рассказали, встречи с какими медведями могут окончиться трагично
Общество, 
Численность медведей в двух районах Бурятии увеличилась

Кругобайкальская железная дорога, экологические прогулочные тропы вдоль Байкала закрываются на некоторое время из-за встреч с медведями. Об этом сообщили в Байкальском заповеднике.

Здесь отметили, что туристы в лесу часто обращают внимание на характерные следы, разорённые муравейники, экскременты, свидетельствующие о жизнедеятельности косолапого. Столкнуться с медведем – означает пережить серьёзнейший стресс для всех участников встречи, подчёркивают специалисты.

Ветеран Байкальского заповедника Николай Володченков в своей жизни не раз наблюдал медведя в тайге, в горах, на берегах Байкала и его рек. И всякий раз, не теряя самообладания, уходил от прямого противостояния со зверем. Сохранить жизнь хозяину леса и самому остаться живым и здоровым – это основное, что движет натуралистом.

- Самое опасное для человека – повстречать медведицу с сеголетками – детёнышами первого года жизни, - говорит Николай Володченков. - Малыши ещё не могут убегать от опасности вслед за матерью и способны лишь взбираться на деревья. Медведица не уйдёт от них и начнёт яростно защищать своё потомство, очищая территорию от непрошенных гостей.

Опасно встретить медведей в период гона – с конца мая по конец июня. Самцы становятся страшно агрессивными, бьются друг с другом, нередко убивают медвежат. Нужно помнить о таких особенностях и стараться не ходить далеко в лес без особой нужды.

- Вокруг центральной усадьбы Байкальского заповедника встречи с медведями не отмечены, но следы их жизнедеятельности встречаются, - продолжает Николай Николаевич. – Активность у этих животных проявляется в вечерние и утренние часы, а также в ночное время. Из-за тёплой шубы летом им жарко, поэтому днём, как правило, они отлёживаются в тенистых, прохладных местах.

Корма тоже хватает. Сейчас созревают черника, малина, орех. Всеядность медведей позволяет им переходить с одних кормов на другие, за короткий летний период накопить жир, позволяющий находиться в берлоге до девяти месяцев.

- Встречи с хозяином тайги участились и по вине человека, - замечает Николай Володченков. - Туристы в местах отдыха оставляют неубранными поляны. Остатки пищи привлекают животного, попробовав однажды вкус консервов – тушёнки, сгущёнки – медведь не откажется от лёгкой и калорийной пищи в другой раз. При встрече с хищником, даже если он не проявляет агрессию, ни в коем случае не кормите зверя, это может привести к неприятным последствиям.

Опытный сотрудник заповедника предостерегает людей, бывающих в местах, где можно встретить медведя. В первую очередь нужно обозначить своё присутствие разговором, негромким постукиванием, не нарушающим спокойствие других обитателей леса.

При встрече с медведем нужно стараться уйти с этого места по касательной, но не убегать, чтобы не спровоцировать погоню. Если есть рюкзак с собой, то лучше поставить его себе на плечи или голову, чтоб казаться выше. Не кричите, иначе это может спровоцировать нападение зверя. Хорошо иметь при себе фальшфейер – шумный огонь отпугивает медведя.

Бурый медведь, обитающий на байкальских территориях, довольно крупный, может достигать от 1,2 м в холке и до 3 метров в длину, а весом быть до 500 кг.

Специалисты, сравнивая результаты учётов численности медведя нынешнего года с прошлым, пришли к выводу, что численность медведя в Кабанском районе и в Селенгинском районе немного увеличилась, а в Джидинском осталась на прежнем уровне.

Бурприроднадзор отмечает, что, как правило, медведь выходит в места отдыха людей, где имеются в открытом доступе продукты. Поэтому нельзя оставлять пищевые отходы на природе, в населённых пунктах своевременно вывозить мусор.

В случае выхода диких животных (медведь, лисица, рысь, волк) в населённые пункты необходимо сообщить в полицию.

медведь

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