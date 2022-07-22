На этот раз косолапый бродил в Большой Речке
В селе Большая Речка Кабанского района Бурятии вчера, 21 июля, около четырёх часов дня был замечен медведь. Об этом сообщили в местной группе «Кабанск-инфо. 24/7».
Информацию о выходе «хозяина тайги» к людям передали в компетентные ведомства.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 21 июля в четвёртом часу ночи медведь пришёл в палаточный лагерь к трём туристам в районе села Заречье Кабанского района. Косолапый съел еду туристов и поцарапал машину.
На поиски медведя вышли охотпользователи. Вероятнее всего, мишку ждёт отстрел.
- Госинспектор Бурприроднадзора, курирующий район оценивает возникшую ситуация. В том случае, если медведь создаёт реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также домашним или сельскохозяйственным животным принимается решение о его вынужденном изъятии и организуются оперативные мероприятия, - пояснили в Бурприроднадзоре.
Ещё одного медведя заметили жители Кабанского района Бурятии
Общество, Фото:
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