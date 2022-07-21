В Кабанском районе принимают меры после выхода животного к туристам
В Кабанском районе Бурятии, на территории охотничьих угодий ООО «Новый промой» работают охотпользователи. Им предстоит произвести отстрел медведя, который вышел к туристам этой ночью.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, сегодня, 21 июля, в четвёртом часу ночи медведь пришёл в палаточный лагерь к трём туристам в районе села Заречье. Он поцарапал автомобиль и съел продукты, которые туристы оставили рядом с палатками. На людей медведь не обратил внимания.
- Госинспектором Бурприроднадзора, курирующим район во взаимодействии с администрациями районов или муниципальных образований, оценивается возникшая ситуация. В том случае, если медведь создаёт реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также домашним или сельскохозяйственным животным принимается решение о его вынужденном изъятии и организуются оперативные мероприятия, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
Также там пояснили, что, как правило, медведь выходит в места отдыха людей, где имеются в открытом доступе продукты питания. Поэтому необходимо не оставлять пищевые отходы на природе, в населённых пунктах своевременно вывозить мусор.
В Бурятии ищут медведя, поцарапавшего машину
Происшествия, Фото:
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