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В Бурятии ищут медведя, поцарапавшего машину

В Бурятии ищут медведя, поцарапавшего машину
Происшествия,  Фото:пресс-служба Бурприроднадзора
В Кабанском районе принимают  меры после выхода животного к туристам

В Кабанском районе Бурятии, на территории охотничьих угодий ООО «Новый промой» работают охотпользователи. Им предстоит произвести отстрел медведя, который вышел к туристам этой ночью.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, сегодня, 21 июля, в четвёртом часу ночи медведь пришёл в палаточный лагерь к трём туристам в районе села Заречье. Он поцарапал автомобиль и съел продукты, которые туристы оставили рядом с палатками. На людей медведь не обратил внимания.

- Госинспектором Бурприроднадзора, курирующим район во взаимодействии с администрациями районов или муниципальных образований, оценивается возникшая ситуация. В том случае, если медведь создаёт реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также домашним или сельскохозяйственным животным принимается решение о его вынужденном изъятии и организуются оперативные мероприятия, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.

Также там пояснили, что, как правило, медведь выходит в места отдыха людей, где имеются в открытом доступе продукты питания. Поэтому необходимо не оставлять пищевые отходы на природе, в населённых пунктах своевременно вывозить мусор. 
медведь дикие животные Бурятия Бурприроднадзор Кабанский район

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