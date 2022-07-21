В Бурятии медведь съел еду туристов и поцарапал автомобиль

В четвёртом часу ночи 21 июля медведь вышел к отдыхающим в Кабанском районе Бурятии. Об инциденте сообщили в местной группе «Кабанск-инфо».
Трое туристов ночевали в палатках на берегу Байкала в районе села Заречье. Пришедший к ним в лагерь медведь поцарапал автомобиль, вероятно, он искал в салоне что-нибудь вкусненькое. Не сумев залезть в машину, косолапый полакомился продуктами, которые туристы оставили рядом с палатками.
На людей медведь не обратил внимания. А съев всю еду, ушёл в лес.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последнее время в Бурятии участились случаи выхода медведей к людям. Так, в начале июля медведь спустился поздним вечером к туристам из Иркутской области в Забайкальском национальном парке. Туристы отдыхали на берегу Баргузинского залива на Байкале. Пришедший к ним хозяин тайги съел продукты из пакетов, которые лежали в беседке. Люди забаррикадировались в машине и пытались отпугнуть медведя сигналом автомобильного клаксона. Однако на громкий звук гость не реагировал.
По данным Бурприроднадзора, в Бурятии насчитывается почти шесть тысяч медведей. Специалисты поясняют, что это не так уж и много. Отметим, ежегодно популяция прирастает на 5-8%.