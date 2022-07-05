 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 июля

04 июля

Популярное

На Ольхоне стало пожароопасно

На Ольхоне стало пожароопасно
Общество,  Фото:pixabay.com
В лесничествах вводят особый противопожарный режим

Крайне пожароопасная ситуация сложилась в Иркутской области на острове Ольхон, материковой части пролива Малое Море, в южных бухтах Прибайкальского национального парка и в Тажеранских степях. Об этом свидетельствуют данные региональных гидрометеорологов и визуальные наблюдения государственных инспекторов ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Степной пожар на территории Островного участкового лесничества был обнаружен 1 июля, в пятницу. Возгорание зафиксировано в 22:10 по местному времени. Через 50 минут степной пожар был локализован, к 8:00 2 июля был потушен на площади в 3,2 гектара. Обстановка во всех четырёх участковых лесничествах парка в Ольхонском районе напряжённая. Очень много высохшей травяной растительности из-за жаркой, сухой погоды с самым высоким классом пожарной опасности, - рассказал заместитель директора «Заповедного Прибайкалья» по лесохозяйственной деятельности Сергей Кочнев.

Решением оперативного штаба 5 июля на территории Еланцынского, Островного, Берегового и Онгуренского участковых лесничеств Прибайкальского национального парка вводится в действие особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, приготовление пищи на открытом огне и углях (в том числе с использованием устройств и сооружений).

Ограничение выходов на турмаршруты, проходящие по лесным участкам, начинает действовать при 3 и выше классе пожарной опасности (КПО). Показатели (от 1 до 5) рассчитываются ежедневно Иркутским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Данные можно найти на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщает пресс-служба учреждения.
Иркутская область пожароопасный период лесные пожары Ольхон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье запущен единственный речной маршрут
В Забайкалье запущен единственный речной маршрут
Общество, 05.07.2022
В крае стартовал навигационный период по реке Шилка
На Ольхоне стало пожароопасно
На Ольхоне стало пожароопасно
Общество, 05.07.2022
В лесничествах вводят особый противопожарный режим
В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
Общество, 05.07.2022
Юбилей отметила жительница Хоринского района
Жигжит Баясхаланов показал кубки и медали для «Алтарганы»
Жигжит Баясхаланов показал кубки и медали для «Алтарганы»
Общество, 05.07.2022
В основу идеи лёг образ бурятской амулетницы
Жительнице севера Бурятии исполнилось 95 лет
Жительнице севера Бурятии исполнилось 95 лет
Общество, 05.07.2022
В Баунтовском районе чествовали долгожительницу
Бегун из Бурятии стал призёром кубка России
Бегун из Бурятии стал призёром кубка России
Общество, 05.07.2022
Роман Троценко занял второе место в беге на 1500 м
В Улан-Удэ супругов поздравили с «золотым» юбилеем
В Улан-Удэ супругов поздравили с «золотым» юбилеем
Общество, 05.07.2022
Чета Халбаевых зарегистрировала свой брак в 1972 году
В Бурятии прошёл чемпионат по стрельбе из боевого оружия
В Бурятии прошёл чемпионат по стрельбе из боевого оружия
Общество, 05.07.2022
В соревнованиях приняли участие более 40 представителей органов безопасности и правопорядка
В Бурятии труженица тыла отметила 95-летие
В Бурятии труженица тыла отметила 95-летие
Общество, 05.07.2022
Юбиляр проживает в Хоринском районе республики
Жители пригорода Улан-Удэ собрали больше 200 мешков мусора
Жители пригорода Улан-Удэ собрали больше 200 мешков мусора
Общество, 05.07.2022
Субботник состоялся по инициативе жителей села
В Улан-Удэ инспектор руками снимала куски бетона в «отремонтированном» дворе
В Улан-Удэ инспектор руками снимала куски бетона в «отремонтированном» дворе
Общество, 05.07.2022
На объекте, где было заявлено о 100% готовности, обнаружили кучу недоделок  
Жаркая погода и дожди ожидаются в Бурятии
Жаркая погода и дожди ожидаются в Бурятии
Общество, 05.07.2022
Стал известен прогноз погоды до конца рабочей недели  
Буддийские астрологи советуют жителям Бурятии не купаться неделю
Буддийские астрологи советуют жителям Бурятии не купаться неделю
Общество, 05.07.2022
Верующие считают, что в дни Пакшаг «проявляются негативные виды энергии, которые отравляют воду и воздух»
В Улан-Удэ на Элеваторе изменится схема движения транспорта
В Улан-Удэ на Элеваторе изменится схема движения транспорта
Общество, 05.07.2022
Временно исчезнет остановка ТЦ «Сагаан Морин»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^