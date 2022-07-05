На Ольхоне стало пожароопасно

В лесничествах вводят особый противопожарный режим



Крайне пожароопасная ситуация сложилась в Иркутской области на острове Ольхон, материковой части пролива Малое Море, в южных бухтах Прибайкальского национального парка и в Тажеранских степях. Об этом свидетельствуют данные региональных гидрометеорологов и визуальные наблюдения государственных инспекторов ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



- Степной пожар на территории Островного участкового лесничества был обнаружен 1 июля, в пятницу. Возгорание зафиксировано в 22:10 по местному времени. Через 50 минут степной пожар был локализован, к 8:00 2 июля был потушен на площади в 3,2 гектара. Обстановка во всех четырёх участковых лесничествах парка в Ольхонском районе напряжённая. Очень много высохшей травяной растительности из-за жаркой, сухой погоды с самым высоким классом пожарной опасности, - рассказал заместитель директора «Заповедного Прибайкалья» по лесохозяйственной деятельности Сергей Кочнев.



Решением оперативного штаба 5 июля на территории Еланцынского, Островного, Берегового и Онгуренского участковых лесничеств Прибайкальского национального парка вводится в действие особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, приготовление пищи на открытом огне и углях (в том числе с использованием устройств и сооружений).



Ограничение выходов на турмаршруты, проходящие по лесным участкам, начинает действовать при 3 и выше классе пожарной опасности (КПО). Показатели (от 1 до 5) рассчитываются ежедневно Иркутским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Данные можно найти на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщает пресс-служба учреждения.

