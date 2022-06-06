На севере Бурятии прошёл фестиваль «Цветение багульника»

Общество, Фото: управление культуры администрации Северобайкальска

Новинкой праздника стал конкурс «Байкальской ухи»



4 июня в Северобайкальске прошёл второй фестиваль туризма и творчества «Цветение багульника». Открытие мероприятия началось с театрализации в исполнении молодёжной студии «Образ» дома культуры «Байкал», рассказывающей о появлении на земле багульника. Также на протяжении всего праздника для зрителей показали свои творческие номера лучшие коллективы города.



Интересным дополнением фестиваля стала интерактивная площадка, рассказывающая о быте и культуре коренных жителей Байкала: эвенков и бурят. Для детей были организованы тематические мастер-классы, сотрудники картинной галереи провели художественный пленэр, порадовали ребят аквагримом.



В рамках праздника состоялся творческий конкурс «Сувенир багульника», где участниками были представлены сувениры и изделия ручной работы, выполненные из различного материала, с изображением багульника, и даже кулинарная выпечка с символом мероприятия.



Новинкой фестиваля стал гастрономический конкурс «Байкальская уха». Восемь команд представили на суд зрителей свой способ приготовления ухи на костре. Победитель определялся путём зрительского голосования. Первое место завоевала команда региональной общественной организации «Ветераны Бурятского участка БАМ». Второе место заняла команда ТОС «Чисты пруды». На третьем месте – команда ТОС «Новое поколение».



Завершился праздник массовым исполнением традиционного бурятского танца «Ёхор» и награждением участников конкурсов, сообщает управление культуры администрации Северобайкальска.

