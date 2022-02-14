В состав жюри «Лукоморья» приглашён Даши Намдаков
В Иркутской области международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье» пройдёт на территории Ангарского округа в юбилейный, десятый, раз. Мероприятие впервые состоится после двухлетнего перерыва из-за эпидемиологической ситуации.
Роспортебнадзор рекомендовал организовать фестиваль не в мае, как обычно, а в конце оздоровительного сезона. В итоге решено провести международное мероприятие с 30 августа по 10 сентября.
Потенциальным гостям фестиваля деревянной скульптуры разослали положение, в котором указаны все необходимые требования. Заявки от команд будут приниматься до 1 июня.
- Обязательно приглашены победители прошлых лет, остальные будут отбираться по эскизам. Критерии судейства остаются прежними, – рассказал председатель оргкомитета фестиваля Иван Бутенко.
Организаторы планируют насыщенную культурную программу на протяжении всего фестиваля. В состав жюри приглашён российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Даши Намдаков.
Отметим, за девять лет существования фестиваля в парке «Лукоморье» появились 229 деревянных скульптур. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутской области возобновят фестиваль деревянной скульптуры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В этом году участие также приняли педагоги учреждений дополнительного образования
Стартовал открытый литературный конкурс «На страницах города...»
В 19 детских садах УОБО апробируют новую дополнительную программу
Мероприятия месячника проходят и в других регионах Дальнего Востока
Учебники по бурятскому «уехали» в Казань
В его состав войдут 5 вузов
Юбилей отметила жительница Заиграевского района
Боевой корабль проводит учения в акватории Охотского моря
Они прозвучат на освящении статуи Арьяа-Баала
Малышей назвали Викторией и Дмитрием
Меры продлены до марта из-за роста количества случаев заболевания
Соревнования проходили в Подмосковье
Девочек назвали Жаргалма и Зоригма
В Чите определены победители турнира Александра Бахтина
Спортсмены республики завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых награды