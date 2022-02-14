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В Иркутской области возобновят фестиваль деревянной скульптуры

В Иркутской области возобновят фестиваль деревянной скульптуры
Общество,  Фото:pixabay.com
В состав жюри «Лукоморья» приглашён Даши Намдаков

В Иркутской области международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье» пройдёт на территории Ангарского округа в юбилейный, десятый, раз. Мероприятие впервые состоится после двухлетнего перерыва из-за эпидемиологической ситуации.

Роспортебнадзор рекомендовал организовать фестиваль не в мае, как обычно, а в конце оздоровительного сезона. В итоге решено провести международное мероприятие с 30 августа по 10 сентября.

Потенциальным гостям фестиваля деревянной скульптуры разослали положение, в котором указаны все необходимые требования. Заявки от команд будут приниматься до 1 июня.

- Обязательно приглашены победители прошлых лет, остальные будут отбираться по эскизам. Критерии судейства остаются прежними, – рассказал председатель оргкомитета фестиваля Иван Бутенко.

Организаторы планируют насыщенную культурную программу на протяжении всего фестиваля. В состав жюри приглашён российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Даши Намдаков.

Отметим, за девять лет существования фестиваля в парке «Лукоморье» появились 229 деревянных скульптур. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

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Иркутская область фестиваль скульптура Ангарск

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