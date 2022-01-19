В пригороде Улан-Удэ ветеран труда отметила 90-летие

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Поздравления с юбилеем принимала жительница села Нижний Саянтуй



В Тарбагатайском районе Бурятии с 90-летием поздравили ветерана труда, жительницу села Нижний Саянтуй Лидию Дмитриевну Фёдорову. Со знаменательной датой труженицу тыла поздравили представители районной администрации, отдела соцзащиты и совета ветеранов.



Лидия Дмитриевна родилась в селе Брянка (Новоспасск) Хонхолойского сельсовета Мухоршибирского района в большой крестьянской семье Варфоломеевых. В родной Брянской начальной школе окончила 4 класса, затем помогала по дому.



- Семья наша была многодетной, родители воспитывали десятерых детей. Вот двое старших детей в семье ходили за 18 километров в Хонхолойскую десятилетнюю школу, а я, как средняя в семье, за младшими присматривала. А потом у родителей не было возможности меня отправить в школу, потому как она была платная, - делится воспоминаниями детства ветеран. - Вообще, я закончила 7 классов, но не сразу. Доучиваться пришлось уже в городской школе №22, которая находилась на улице Смолина в Улан-Удэ. Но это было гораздо позже. Только в 1954-м году я получила аттестат о семилетнем образовании.



Лидия Дмитриевна работала в торговой сети «Советский рабочий кооператив», сначала учеником бухгалтера, затем бухгалтером, кассиром. Пока работала, заочно окончила Улан-Удэнский торговый техникум. С тех пор вся трудовая жизнь Лидии Дмитриевны была связана с бухгалтерским делом, с финансами.



В 1967 году вышла замуж за мухоршибирского парня Петра Фёдорова. Молодые переехали в райцентр. Вместе с мужем родили и воспитали двоих дочерей: Раису и Веру. За плечами у юбилярши многолетний опыт бухгалтерской работы в Мухоршибирской «Заготконторе», в столовой райпотребсоюза, в бухгалтерии отдела культуры, в лагере отдыха «Берёзка», а перед самой пенсией Лидия Дмитриевна трудилась в сберкассе. На пенсию уходила из Сбербанка, но учитывая огромный опыт бухгалтерской деятельности, руководство попросило остаться, и ещё восемь лет отработала Лидия Дмитриевна, уже будучи на пенсии.



- Лидия Дмитриевна имеет звания «Ветеран труда» и «Труженик тыла», юбилейные «победные» медали. Несмотря на трудное голодное детство, постоянный труд в течение всей жизни, эта замечательная женщина в свои 90 лет сохранила невероятный оптимизм, жизнелюбие и удивительную ясность ума, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Юбиляру были вручены официальные поздравления от президента России и главы Бурятии. Кроме этого, Лидия Дмитриевна получила сертификат на единовременную выплату денежных средств как участник трудового фронта.

