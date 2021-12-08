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В райцентре в Бурятии возводят 12-метровую ёлку

В райцентре в Бурятии возводят 12-метровую ёлку
Общество,  Фото:"Заиграево-инфо"
Ёлка будет самой высокой в Заиграевском районе

В посёлке Заиграево в Бурятии собрали каркас новогодней ёлки. Её высота составит 12 метров, сообщает группа «Заиграево-инфо. 24/7».

- На этой неделе будем закреплять искусственные элементы. Позже на ёлке появятся разноцветные шары, гирлянды и флажки, - прокомментировал глава Заиграево Сергей Батурин.

Эта ёлка будет самой высокой в районе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии на площади Советов также возводят ёлку. Её высота составит 25,5 метров. Ёлку украсит двухметровая звезда, 1000 новогодних шаров и двухкилометровая гирлянда.
елка

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