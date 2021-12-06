Главную ёлку Улан-Удэ украсят стробоскопами

А для изображения ярких импульсов городские электрики добавят на ёлку стробоскопы – это осветительная установка, которая создаёт яркие повторяющиеся световые импульсы. Благодаря стробоскопам елка выглядит ещё ярче, сообщили в МБУ «Горсвет».





Также, как и в прошлом году новогодняя красавица будет расположена под светодиодным шатром. Для его монтажа будет задействовано более 2000 метров гирлянды.





