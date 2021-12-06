Главную ёлку Улан-Удэ украсят стробоскопами

В этом году ёлку на площади Советов Улан-Удэ украсят 1000 новогодних шаров и двухкилометровая гирлянда. Помимо гирлянды, каркас ёлки будет украшен светодиодными клип-лайтами. Это уличная гирлянда, которую можно использовать при любых погодных условиях.
А для изображения ярких импульсов городские электрики добавят на ёлку стробоскопы – это осветительная установка, которая создаёт яркие повторяющиеся световые импульсы. Благодаря стробоскопам елка выглядит ещё ярче, сообщили в МБУ «Горсвет».
Также, как и в прошлом году новогодняя красавица будет расположена под светодиодным шатром. Для его монтажа будет задействовано более 2000 метров гирлянды.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно ёлку в центре Улан-Удэ начали украшать соснами. Всего она будет состоять из 700 сосенок. Работы будут идти до конца этой недели.
Сам каркас ёлки начали ставить с конца ноября; куплен он был ещё в прошлом году. Это многолетняя металлическая конструкция высотой 25,5 метров. Ёлку украсит двухметровая звезда.