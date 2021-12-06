В Иволгинском дацане прочитают молебен от сглаза

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Во вторник состоится хурал от сглаза, порчи, проклятий и болезней



7 декабря, в 4-е лунные сутки в дацанах Бурятии пройдут молебны, которые направлены на защиту от сглаза, порчи, проклятий и болезней, наговоров, плохих сновидений. Хурал Сундуй устраняет последствия ругани, сплетен, защищает от различных негативных воздействий и нападения злых духов. Также он очищает негативную карму, укрепляет жизненные силы и удлиняет жизнь, сообщает пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.



От сглаза верующим предлагают избавиться завтра, 7 декабря. Обычно хуралы начинаются в 9.00 утра.



В среду, побыв на молебне «Доржо Жодбо» можно надеяться на преодоление препятствий.



- В 6-е лунные сутки, служители дацанов проведут молебен «Банзарагша». На санскрите название этого хурала звучит как «Панча ракша» - «Пять защитниц». В основе хурала - сутра, посвящённая пяти богиням-защитницам, - информирует жителей буддийского региона представитель Иволгинского дацана.



8 декабря ламы прочитают собрание молитв, направленных на защиту, здоровье и благополучие новорождённых, детей и пожилых людей. Молебен «Банзарагша» приносит пользу всем людям в трудных жизненных ситуациях, а также защищает от болезней животных.

