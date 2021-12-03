Больше половины опрошенных жителей республики против отстрела бездомных собак
Центр управления регионом (ЦУР) Бурятии провёл социологическое исследование на тему отношения жителей республики к проблеме безнадзорных животных. Как показало исследование, на вопрос «Следует ли отстреливать безнадзорных животных» 54 процента опрошенных дали отрицательный ответ. 36 процентов из 756 респондента считают, что уличных собак нужно полностью ликвидировать. 8 процентов опрошенных затруднились с выбором ответа на вопрос.
- В то же время более гуманные способы регуляции численности безнадзорных животных встречают почти единодушное одобрение: стерилизацию поддерживают 84% опрошенных, а поиск владельцев для собак 82%., - отмечают в ЦУР Бурятии.
В целом жители республики гуманно относятся к бездомным псам. 38 процентов, например, подкармливают собак, ищут их хозяина и т.д. 26 процентов жителей Бурятии оказывают помощь приютам для животных.
71 процент респондентов положительно оценивает содержание собак в домашних условиях, чуть более половины опрошенных жителей Бурятии имеют собственных. Люди предпочитают при выборе друга человека сторожевые породы, на втором месте дворняжки и на третьем декоративные. Самым агрессивным бойцовским породам отдают предпочтение 3 процента собаководов Бурятии.
Большинство не допускают возможности самовыгула домашних собак на улицах, 82 процента предлагают штрафовать хозяев собак за самовыгул.
ЦУР Бурятии задал вопрос и о том, как оценивают нынешнюю ситуацию с безнадзорными животными жители республики по сравнению с прошлым годом. Как оказалось, 32 процента опрошенных отмечают, что собак на улицах стало меньше, чуть меньше людей, напротив, замечают рост их количества, а 29 процента не заметили никаких перемен.
Опрос был проведён методом онлайн-анкетирования среди пользователей 4-х наиболее популярных в Бурятии социальных сетей.
Жители Бурятии не хотят отстреливать безнадзорных собак
Общество, Фото:
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