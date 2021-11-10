В Бурятии коронавирус держится на одном уровне

Суточный прирост новых заражённых пока не опускается ниже 200
Накануне в Бурятии выявили 206 заразившихся коронавирусом. Заболеваемость сохраняется в последние дни примерно на одном уровне.
Так, если вчера заразились 206 человек, позавчера их было 205, до этого 206, 207, 206, 203, 195, 190, 185, 179 и т.д.
По данным управления Роспотребнадзора, общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 65 126. Из них 47% (30 609) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 57 522 человек. Накануне вылечились 284 пациента.
Умерли за минувшие сутки пятеро больных коронавирусом. Их пол и точный возраст не раскрывается, оперштаб лишь сообщает, что трое умерших были старше 65 лет, двое – младше этого возраста. С начала пандемии от коронавируса в Бурятии скончались 2044 человека.
В стационарах республики сегодня получают лечение 1158 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки госпитализированных стало больше только на одного человека. При этом два дня в больницах лечились сразу 1200 пациентов.
Сегодня в отделениях реанимации находятся 116 пациентов (на четыре человека больше, чем днём ранее). Из них старше 65 лет 70 человек. На ИВЛ – 76 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1445 коек: занято – 1158, свободно – 287 коек. Занятость коечного фонда составляет 80 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4011 человек. Таких больных, по сравнению со вчерашним днём, стало больше.
Число контактных лиц на сегодня – 12 609 человек.
На сегодня первым компонентом вакцины от коронавируса привито 431 639 человек. Завершили вакцинацию 311 214 жителей Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в детсадах Улан-Удэ усилили ежедневный утренний «фильтр».
8 ноября в Тункинском районе Бурятии прекратил работу противоэпидемиологический пост контроля.
На днях глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал об условиях отмены QR-кодов о вакцинации против коронавируса для посещения общественных мест. Для этого, по его словам, необходимо привить 80% населения, подлежащих вакцинации.
К слову, пропуск по QR-кодам в общественный транспорт власти Бурятии вводить не намерены.
В Бурятии коронавирус держится на одном уровне
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