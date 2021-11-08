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В Тункинском районе Бурятии свернули пост контроля

В Тункинском районе Бурятии свернули пост контроля
Общество, 
Больше препятствий для въезда в Тункинскую долину нет

8 ноября в Тункинском районе Бурятии прекратил работу противоэпидемиологический пост контроля. Такое решение принято на оперативном штабе, который состоялся 5 ноября.

«Главе муниципального образования «Тункинский район» прекратить функционирование поста контроля в улусе Шулута с 8 ноября 2021 года», - говорится в документе.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 30 октября по 7 ноября на въезде в национальный парк «Тункинский» в улусе Шулута был установлен противоэпидемиологический пост. Чтобы проехать через этот пост, жителям Тункинского и Окинского районов требовалось предоставить документов о регистрации по месту жительства. Жители других районов Бурятии и других регионов России обязаны были показать QR-код о вакцинации от ковида, справку о медотводе, данные о перенесённом в течение последних шести месяцев заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест.

Уже в первый день тысячи автотуристов из Иркутской области, Бурятии, Красноярского края и даже Москвы устремились в Тункинскую долину. В целом работа на посту шла в спокойном режиме, сообщалось лишь об единичных возмущениях антипрививочников. В пресс-службе администрации Тунки рассказывали, что иногда на посту «даже звучали угрозы жаловаться всем, включая президента России и господа Бога».
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