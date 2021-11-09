В детсадах Улан-Удэ усилили утренний «фильтр»

Переболевшие ОРВИ дети допускаются со справкой от врача
С 8 ноября 43 детских сада Улан-Удэ работают в обычном режиме с соблюдением ограничительных и профилактических мер. Воспитанники, работники и родители проходят бесконтактную термометрию, а также опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба администрации города.
Работники детских садов, имеющие признаки ОРВИ и COVID-19, не допускаются к работе. Дети с признаками ОРВИ и ковида отстраняются от детского сада.
При входе в здание, пищеблок, в санузлах и туалетных комнатах установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук.
Еженедельно во всех детских садах проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях в соответствии с вирусным режимом. Кроме того, каждый день проходит влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами. Дезинфекция посуды, столовых приборов – после каждого использования, путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием.
В групповых комнатах установлены бактерицидные установки. По графику, в отсутствие детей проводится сквозное проветривание.
- Ребёнок, переболевший ОРВИ, коронавирусом или контактировавший c переболевшими, будет допущен в детский сад со справкой от врача, - подчеркнули в комитете по образованию.
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