В детсадах Улан-Удэ усилили утренний «фильтр»

Переболевшие ОРВИ дети допускаются со справкой от врача



С 8 ноября 43 детских сада Улан-Удэ работают в обычном режиме с соблюдением ограничительных и профилактических мер. Воспитанники, работники и родители проходят бесконтактную термометрию, а также опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба администрации города.



Работники детских садов, имеющие признаки ОРВИ и COVID-19, не допускаются к работе. Дети с признаками ОРВИ и ковида отстраняются от детского сада.



При входе в здание, пищеблок, в санузлах и туалетных комнатах установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук.



Еженедельно во всех детских садах проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях в соответствии с вирусным режимом. Кроме того, каждый день проходит влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами. Дезинфекция посуды, столовых приборов – после каждого использования, путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием.



В групповых комнатах установлены бактерицидные установки. По графику, в отсутствие детей проводится сквозное проветривание.



- Ребёнок, переболевший ОРВИ, коронавирусом или контактировавший c переболевшими, будет допущен в детский сад со справкой от врача, - подчеркнули в комитете по образованию.





