 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

В детсадах Улан-Удэ усилили утренний «фильтр»

В детсадах Улан-Удэ усилили утренний «фильтр»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Переболевшие ОРВИ дети допускаются со справкой от врача

С 8 ноября 43 детских сада Улан-Удэ работают в обычном режиме с соблюдением ограничительных и профилактических мер. Воспитанники, работники и родители проходят бесконтактную термометрию, а также опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба администрации города.

Работники детских садов, имеющие признаки ОРВИ и COVID-19, не допускаются к работе. Дети с признаками ОРВИ и ковида отстраняются от детского сада.

При входе в здание, пищеблок, в санузлах и туалетных комнатах установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук.

Еженедельно во всех детских садах проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях в соответствии с вирусным режимом. Кроме того, каждый день проходит влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами. Дезинфекция посуды, столовых приборов – после каждого использования, путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием.

В групповых комнатах установлены бактерицидные установки. По графику, в отсутствие детей проводится сквозное проветривание.

- Ребёнок, переболевший ОРВИ, коронавирусом или контактировавший c переболевшими, будет допущен в детский сад со справкой от врача, - подчеркнули в комитете по образованию.


детские сады коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию поступил ещё один трактор для защиты леса
В Бурятию поступил ещё один трактор для защиты леса
Общество, 09.11.2021
Прежде сотрудники лесхоза ездили на «дедушке» нового трактора
Бурприроднадзор напомнили о возврате разрешений на охоту
Бурприроднадзор напомнили о возврате разрешений на охоту
Общество, 09.11.2021
Вернуть разрешения необходимо в определённый срок
В детсадах Улан-Удэ усилили утренний «фильтр»
В детсадах Улан-Удэ усилили утренний «фильтр»
Общество, 09.11.2021
Переболевшие ОРВИ дети допускаются со справкой от врача  
Жители Бурятии помогли девочке с острым лейкозом
Жители Бурятии помогли девочке с острым лейкозом
Общество, 09.11.2021
Один неравнодушный мужчина с весны перечислял деньги почти каждый день
В Бурятии пожарные просят носить маски
В Бурятии пожарные просят носить маски
Общество, 09.11.2021
В районах республики мобильные группы усилены начальниками пожарных подразделений
В Улан-Удэ отец умершего малыша назвал решение суда «позором»
В Улан-Удэ отец умершего малыша назвал решение суда «позором»
Общество, 09.11.2021
Врачу-реаниматологу удалось избежать наказания
В Бурятии к пенсионерке спасатели проникли через балкон
В Бурятии к пенсионерке спасатели проникли через балкон
Общество, 09.11.2021
Пожилая женщина не могла встать, получив травму
В Прибайкальском нацпарке пищухи заняты предзимними хлопотами
В Прибайкальском нацпарке пищухи заняты предзимними хлопотами
Общество, 09.11.2021
Видео снял помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Артур Мурзаханов
Трамваи Улан-Удэ оснащают «тревожными» кнопками
Трамваи Улан-Удэ оснащают «тревожными» кнопками
Общество, 09.11.2021
Кнопки уже установили на всех «Львятах»
В Бурятии запустили акцию для тех, к кому не пришли переписчики
В Бурятии запустили акцию для тех, к кому не пришли переписчики
Общество, 09.11.2021
До завершения переписной кампании остаются считанные дни
Выездные бригады фтизиатров
Выездные бригады фтизиатров
Общество, 09.11.2021
В Бурятии фтизиатры обслуживают пациентов на дому в условиях коронавирусной пандемии
В Улан-Удэ осуждённых научили печь черёмуховый торт
В Улан-Удэ осуждённых научили печь черёмуховый торт
Общество, 09.11.2021
В колонии работает кружок «Сам себе повар»
Операция «Нелегал» прошла в Бурятии
Операция «Нелегал» прошла в Бурятии
Общество, 09.11.2021
Операцию проводило министерство внутренних дел
Нейросеть сгенерировала изображение Улан-Удэ
Нейросеть сгенерировала изображение Улан-Удэ
Общество, 09.11.2021
«Нейросеть – коммунист?» - иронизируют улан-удэнцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^