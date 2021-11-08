 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 ноября

07 ноября

Популярное

Глава Бурятии рассказал об условиях отмены QR-кодов

Глава Бурятии рассказал об условиях отмены QR-кодов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас пропуск по QR-кодам продлён до 31 декабря, но всё может измениться

Сегодня, 8 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов после очередного заседания оперативного штаба подвёл итоги нерабочих дней в республике. Главной отличительной чертой этого период стал ввод QR-кодов, по которым жители республики могут посещать непродовольственные магазины, заведения общепита, торговые центры и ряд других общественных мест.

Данные меры вызвали ажиотаж в пунктах вакцинации. Алексей Цыденов сегодня отметил, что большие очереди образовывались лишь в определённых точках. В целом по республике вакцинация проходит без столпотворений, отметил глава.

- В отдельных пунктах есть очереди, и это хорошо, что люди такие активные. В отдельных пунктах у нас планируется усиление. В целом, по всей развёрнутой сети вакцинаций, очередей очень мало. Мы рассматриваем сейчас продление времени их работы и того, чтобы в выходные дни они работали в полном объёме, не только в торговых центрах. Но это зависит от того, как люди будут идти, - рассказал глава Бурятии.

Кроме того, Алексей Цыденов добавил, что вакцин в Бурятии хватает.

- Поставка вакцин идёт постоянно, в ближайшие дни 10 тысяч вакцин поступило. На сегодня у нас 85 тысяч вакцин, и этого достаточно. Повторюсь, у нас идёт постоянное пополнение новых вакцин, поэтому дефицита нет, - отметил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии система пропуска по QR-кодам будет действовать до 31 декабря. Но решение может быть отменено и раньше. Всё зависит от количества привитых жителей республики. На данный момент в Бурятии привито 54% всего взрослого населения – это 68% от необходимого плана.

- 80% вакцинации, и мы эти QR-коды поснимаем. Если мы в течение месяца достигнем, то мы до конца года ждать не будем, мы эти QR-коды отменим раньше, - рассказал Алексей Цыденов.
глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии опроверг информацию о поголовной вакцинации студентов
Глава Бурятии опроверг информацию о поголовной вакцинации студентов
Власть, 08.11.2021
«Как рекомендация – да», - пояснил Алексей Цыденов
Глава Бурятии рассказал об условиях отмены QR-кодов
Глава Бурятии рассказал об условиях отмены QR-кодов
Власть, 08.11.2021
Сейчас пропуск по QR-кодам продлён до 31 декабря, но всё может измениться
Глава Бурятии поздравил жителей с Днём народного единства
Глава Бурятии поздравил жителей с Днём народного единства
Власть, 04.11.2021
Алексей Цыденов отметил, что «сегодня перед нами стоит множество вызовов»
Юрий Трутнев поздравил Бурятию с трёхлетием вхождения в состав ДФО
Юрий Трутнев поздравил Бурятию с трёхлетием вхождения в состав ДФО
Власть, 03.11.2021
3 ноября 2018 года президент Владимир Путин подписал исторический указ
Делегация Бурятии участвует в форуме в Корее
Делегация Бурятии участвует в форуме в Корее
Власть, 03.11.2021
Глава Бурятии встречается с потенциальными инвесторами
Главный судебный пристав Бурятии поздравил ветерана службы
Главный судебный пристав Бурятии поздравил ветерана службы
Власть, 03.11.2021
Батомунко Жаргалов трудиться начал ещё в послевоенные годы
В Бурятии продлили приём заявок на конкурс по главе Заиграевского района
В Бурятии продлили приём заявок на конкурс по главе Заиграевского района
Власть, 03.11.2021
Главный претендент на пост главы уже определился
В Иркутской области создадут дирекцию по ООПТ
В Иркутской области создадут дирекцию по ООПТ
Власть, 02.11.2021
Документ о создании ведомства был подписан накануне
В Иркутской области перед судом предстанет глава села
В Иркутской области перед судом предстанет глава села
Власть, 02.11.2021
Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса
В Улан-Удэ приедет экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева
В Улан-Удэ приедет экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева
Власть, 02.11.2021
Авксентьева заявила, что предвкушает радость от встречи
Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна на Новый год
Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна на Новый год
Власть, 02.11.2021
По словам Поповой, «правильно действуя сегодня, мы закладываем хорошие перспективы на будущее»
Бывший член правительства Бурятии рассказал о новой работе
Бывший член правительства Бурятии рассказал о новой работе
Власть, 02.11.2021
Антон Виноградов раскрыл, ради какой работы оставил пост министра
Россия и Монголия обсудили трансграничные пожары и наводнения
Россия и Монголия обсудили трансграничные пожары и наводнения
Власть, 01.11.2021
Утверждён план сотрудничества двух стран в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Победитель видеоконкурса поучит главу Бурятии китайскому языку
Победитель видеоконкурса поучит главу Бурятии китайскому языку
Власть, 01.11.2021
В Бурятии выбрали победителя видеоконкурса с новым названием третьего моста через Уду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^