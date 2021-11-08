Сейчас пропуск по QR-кодам продлён до 31 декабря, но всё может измениться
Сегодня, 8 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов после очередного заседания оперативного штаба подвёл итоги нерабочих дней в республике. Главной отличительной чертой этого период стал ввод QR-кодов, по которым жители республики могут посещать непродовольственные магазины, заведения общепита, торговые центры и ряд других общественных мест.
Данные меры вызвали ажиотаж в пунктах вакцинации. Алексей Цыденов сегодня отметил, что большие очереди образовывались лишь в определённых точках. В целом по республике вакцинация проходит без столпотворений, отметил глава.
- В отдельных пунктах есть очереди, и это хорошо, что люди такие активные. В отдельных пунктах у нас планируется усиление. В целом, по всей развёрнутой сети вакцинаций, очередей очень мало. Мы рассматриваем сейчас продление времени их работы и того, чтобы в выходные дни они работали в полном объёме, не только в торговых центрах. Но это зависит от того, как люди будут идти, - рассказал глава Бурятии.
Кроме того, Алексей Цыденов добавил, что вакцин в Бурятии хватает.
- Поставка вакцин идёт постоянно, в ближайшие дни 10 тысяч вакцин поступило. На сегодня у нас 85 тысяч вакцин, и этого достаточно. Повторюсь, у нас идёт постоянное пополнение новых вакцин, поэтому дефицита нет, - отметил он.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии система пропуска по QR-кодам будет действовать до 31 декабря. Но решение может быть отменено и раньше. Всё зависит от количества привитых жителей республики. На данный момент в Бурятии привито 54% всего взрослого населения – это 68% от необходимого плана.
- 80% вакцинации, и мы эти QR-коды поснимаем. Если мы в течение месяца достигнем, то мы до конца года ждать не будем, мы эти QR-коды отменим раньше, - рассказал Алексей Цыденов.
Глава Бурятии рассказал об условиях отмены QR-кодов
Власть, Фото:
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