В Бурятии не планируют вводить пропуск по QR-кодам в автобусы

На вопрос ответил глава Бурятии
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов, говоря об условиях отмены QR-кодов
, прокомментировал высокую загруженность общественного транспорта. Если в других общественных местах рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, то в автобусах, маршрутках и трамвая это сделать невозможно.
В Татарстане через две недели жители смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода о вакцинации против коронавируса или справки о медотводе. Об этом заявил президент республики Татарстан Рустам Минниханов.
«В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь. Ты представляешь угрозу для другого человека», - заметил Рустам Минниханов.
Аналогичные ограничения введены также на Камчатке. Здесь поездки на межмуниципальных автобусах и полёты по местным направлениям будут возможны при предъявлении QR-кодов. Нововведения вступят в силу с 23 ноября. Такому же примеру последовал Хабаровский край. С 7 ноября это правило стало обязательным для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Хабаровского края.
Бурятия, как выяснилось, не будет следовать примеру Татарстана.
- QR-коды в транспорт не вводим и не планируем. В транспорте главное - масочный режим. Пока это единственное доступное средство личной защиты, - отметил сегодня Алексей Цыденов.
В Бурятии проводят профилактические рейды в общественном транспорте. Здесь проверяют пассажиров и водителей на соблюдение масочного режима. Как сообщал «Байкал-Daily», только 6 ноября в Улан-Удэ было проверено 56 транспортных средств. Сотрудники комитета составили четыре протокола
по ст.15.1. закона Республики Бурятии об административных правонарушениях в отношении пассажиров маршрутов №№ 44, 100. Один протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении водителя маршрута № 56 за нарушение масочного режима был составлен ГИБДД.
До конца года в Бурятии действует пропускной режим по QR-кодам при посещении торговых центров, СПА, салонов красоты и ряда других общественных мест.
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