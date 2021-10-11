 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 октября

10 октября

Популярное

Бурятское село стало победителем всероссийского конкурса

Бурятское село стало победителем всероссийского конкурса
Общество,  Фото:Минстрой РФ
Это первая победа республики в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Стали известны победители пятого ежегодного всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Итоги объявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании федеральной конкурсной комиссии 8 октября.

Для определения победителя в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» было рассмотрено 219 заявок из 58 регионов. И определено 10 победителей в двух категориях, по пять в каждой – среди городских округов и поселений.

От Бурятии победителем стало сельское поселение «Хуртагинское» Закаменского района, занявшее 5 место в номинации. Это первое участие региона в конкурсе и первая победа. Премия за победу составит 3 миллиона рублей.

В презентации администрация поселения, где действует 7 территориальных общественных самоуправлений, показала свою работу по развитию ТОС через совместную реализацию местных инициатив. Это проекты по благоустройству территории и формированию комфортной сельской среды, сохранению традиций и исторической памяти, поддержке волонтёрства и другие: строительство буддийской ступы, облагораживание аршана Самсал, пошив бурятских костюмов и многое другое.

Также от Бурятии в номинации по градостроительной политике участвовала практика города Закаменск, прошедшая региональный этап в министерстве строительства Бурятии.

Марат Хуснуллин поручил внести проект распоряжения правительства о выделении средств на премирование победителей конкурса до 20 октября, а также обратился с предложением к всероссийской ассоциации развития местного самоуправления определить время и место проведения торжественной церемонии вручения дипломов победителям конкурса.

Размер присуждаемых муниципальным образованиям премий в этом году составляет:
I категория: 1-e место – 50 млн рублей, 2-e место – 40 млн рублей, 3-e место – 30 млн рублей, 4-е место – 20 млн рублей, 5-е место – 10 млн рублей;
II категория: 1-е место – 20 млн рублей, 2-е место – 15 млн рублей, 3-е место – 7 млн рублей, 4-е место – 5 млн рублей, 5-е место – 3 млн рублей.

Призовые деньги предоставляются в виде дотаций бюджетам регионов на премирование муниципальных образований – победителей конкурса. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».
Бурятия сельские поселения Закаменский район всероссийский конкурс конкурс ТОС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт акция по сбору вторсырья
В Улан-Удэ пройдёт акция по сбору вторсырья
Общество, 11.10.2021
Мероприятие будет организовано на этой неделе
В Бурятии проходит конкурс фанфиков
В Бурятии проходит конкурс фанфиков
Общество, 11.10.2021
Участниками конкурса могут стать авторы от 16 лет
СберСтрахование выяснило, какие квартиры арендуют россияне
СберСтрахование выяснило, какие квартиры арендуют россияне
Общество, 11.10.2021
Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры
Дуэт из Бурятии участвует в конкурсе «Каверни Агутина»
Дуэт из Бурятии участвует в конкурсе «Каверни Агутина»
Общество, 11.10.2021
Музыканты из Бурятии исполнили кавер-версию песни «Ай яй яй»
Съёмки с главой Бурятии станут призом нового видеоконкурса
Съёмки с главой Бурятии станут призом нового видеоконкурса
Общество, 11.10.2021
Новый конкурс запустили после того, как определились с названием третьего моста через Уду
В Бурятии к ИВЛ подключали только одного ребёнка
В Бурятии к ИВЛ подключали только одного ребёнка
Общество, 11.10.2021
Специалист объяснила жителям Бурятии, почему дети переносят коронавирус легче
В Бурятии отчитались о наличии кислорода в больницах
В Бурятии отчитались о наличии кислорода в больницах
Общество, 11.10.2021
Кислородные станции установлены во всех крупных больницах
Житель Бурятии почти 40 лет жил с деформированной головой
Житель Бурятии почти 40 лет жил с деформированной головой
Общество, 11.10.2021
Мужчина страдал от редкой аномалии мозга сосудов головного мозга
Жителя Бурятии оштрафовали за порчу плодородного слоя почвы
Жителя Бурятии оштрафовали за порчу плодородного слоя почвы
Общество, 11.10.2021
Мужчине предстоит заплатить 170 тысяч рублей
В Улан-Удэ у зрителей возникли вопросы к выходу чиновника на сцену
В Улан-Удэ у зрителей возникли вопросы к выходу чиновника на сцену
Общество, 11.10.2021
Публика хотела «искупать в овациях» артистов, но внезапно начался процесс награждения
В Бурятии вручили ещё один почётный знак овцевода-тысячника
В Бурятии вручили ещё один почётный знак овцевода-тысячника
Общество, 11.10.2021
Марина Цыренжапова передала сельчанам свыше 1400 овец
Дети из «Журавушки» в Улан-Удэ обретают семьи
Дети из «Журавушки» в Улан-Удэ обретают семьи
Общество, 11.10.2021
В доме-интернате воспитываются дети с особенностями развития
В Бурятии в новом детсаду обнаружили трещины
В Бурятии в новом детсаду обнаружили трещины
Общество, 11.10.2021
Доводы общественников о нарушениях при строительстве детсада подтвердила прокуратура
В Бурятии ухудшится погода
В Бурятии ухудшится погода
Общество, 11.10.2021
На смену солнечной погоде придут осадки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^