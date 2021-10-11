Бурятское село стало победителем всероссийского конкурса

Это первая победа республики в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Стали известны победители пятого ежегодного всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Итоги объявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании федеральной конкурсной комиссии 8 октября.
Для определения победителя в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» было рассмотрено 219 заявок из 58 регионов. И определено 10 победителей в двух категориях, по пять в каждой – среди городских округов и поселений.
От Бурятии победителем стало сельское поселение «Хуртагинское» Закаменского района, занявшее 5 место в номинации. Это первое участие региона в конкурсе и первая победа. Премия за победу составит 3 миллиона рублей.
В презентации администрация поселения, где действует 7 территориальных общественных самоуправлений, показала свою работу по развитию ТОС через совместную реализацию местных инициатив. Это проекты по благоустройству территории и формированию комфортной сельской среды, сохранению традиций и исторической памяти, поддержке волонтёрства и другие: строительство буддийской ступы, облагораживание аршана Самсал, пошив бурятских костюмов и многое другое.
Также от Бурятии в номинации по градостроительной политике участвовала практика города Закаменск, прошедшая региональный этап в министерстве строительства Бурятии.
Марат Хуснуллин поручил внести проект распоряжения правительства о выделении средств на премирование победителей конкурса до 20 октября, а также обратился с предложением к всероссийской ассоциации развития местного самоуправления определить время и место проведения торжественной церемонии вручения дипломов победителям конкурса.
Размер присуждаемых муниципальным образованиям премий в этом году составляет:
I категория: 1-e место – 50 млн рублей, 2-e место – 40 млн рублей, 3-e место – 30 млн рублей, 4-е место – 20 млн рублей, 5-е место – 10 млн рублей;
II категория: 1-е место – 20 млн рублей, 2-е место – 15 млн рублей, 3-е место – 7 млн рублей, 4-е место – 5 млн рублей, 5-е место – 3 млн рублей.
Призовые деньги предоставляются в виде дотаций бюджетам регионов на премирование муниципальных образований – победителей конкурса. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».
Бурятское село стало победителем всероссийского конкурса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие будет организовано на этой неделе
Участниками конкурса могут стать авторы от 16 лет
Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры
Музыканты из Бурятии исполнили кавер-версию песни «Ай яй яй»
Новый конкурс запустили после того, как определились с названием третьего моста через Уду
Специалист объяснила жителям Бурятии, почему дети переносят коронавирус легче
Кислородные станции установлены во всех крупных больницах
Мужчина страдал от редкой аномалии мозга сосудов головного мозга
Мужчине предстоит заплатить 170 тысяч рублей
Публика хотела «искупать в овациях» артистов, но внезапно начался процесс награждения
Марина Цыренжапова передала сельчанам свыше 1400 овец
В доме-интернате воспитываются дети с особенностями развития
Доводы общественников о нарушениях при строительстве детсада подтвердила прокуратура
Мужчину поймали в аэропорту
На смену солнечной погоде придут осадки