Бурятское село стало победителем всероссийского конкурса

Общество, Фото: Минстрой РФ

Это первая победа республики в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»



Стали известны победители пятого ежегодного всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Итоги объявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании федеральной конкурсной комиссии 8 октября.



Для определения победителя в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» было рассмотрено 219 заявок из 58 регионов. И определено 10 победителей в двух категориях, по пять в каждой – среди городских округов и поселений.



От Бурятии победителем стало сельское поселение «Хуртагинское» Закаменского района, занявшее 5 место в номинации. Это первое участие региона в конкурсе и первая победа. Премия за победу составит 3 миллиона рублей.



В презентации администрация поселения, где действует 7 территориальных общественных самоуправлений, показала свою работу по развитию ТОС через совместную реализацию местных инициатив. Это проекты по благоустройству территории и формированию комфортной сельской среды, сохранению традиций и исторической памяти, поддержке волонтёрства и другие: строительство буддийской ступы, облагораживание аршана Самсал, пошив бурятских костюмов и многое другое.



Также от Бурятии в номинации по градостроительной политике участвовала практика города Закаменск, прошедшая региональный этап в министерстве строительства Бурятии.



Марат Хуснуллин поручил внести проект распоряжения правительства о выделении средств на премирование победителей конкурса до 20 октября, а также обратился с предложением к всероссийской ассоциации развития местного самоуправления определить время и место проведения торжественной церемонии вручения дипломов победителям конкурса.



Размер присуждаемых муниципальным образованиям премий в этом году составляет:

I категория: 1-e место – 50 млн рублей, 2-e место – 40 млн рублей, 3-e место – 30 млн рублей, 4-е место – 20 млн рублей, 5-е место – 10 млн рублей;

II категория: 1-е место – 20 млн рублей, 2-е место – 15 млн рублей, 3-е место – 7 млн рублей, 4-е место – 5 млн рублей, 5-е место – 3 млн рублей.



Призовые деньги предоставляются в виде дотаций бюджетам регионов на премирование муниципальных образований – победителей конкурса. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».

