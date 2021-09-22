 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 сентября

21 сентября

Популярное

Чита примет спартакиаду народов Забайкалья

Чита примет спартакиаду народов Забайкалья
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкальского края
В соревнованиях примут участие национальные диаспоры региона

Спартакиада народов Забайкалья пройдёт в Чите с 25 по 26 сентября на территории стадиона «Локомотив». Соревнования будут проводится при участии армянской, кыргызской, бурятской, азербайджанской, еврейской, таджикской, узбекской и татарской диаспор.

В программе спартакиады будут представлены такие виды спорта, как волейбол, мини-футбол, дартс, шахматы, масс-рестлинг, настольный теннис, перетягивание каната. К участию в соревнованиях допускаются команды по письменным заявкам руководителей общественных организаций. Заявки принимаются по адресу: город Чита, улица Анохина, 91.

Начало спартакиады состоится 25 сентября в 9:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
Чита спартакиада спорт диаспора Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В одном из сёл Бурятии открыли лазерный тир
В одном из сёл Бурятии открыли лазерный тир
Общество, 22.09.2021
Проект был реализован в рамках грантовой поддержки
В школах Улан-Удэ состоялся День безопасности дорожного движения
В школах Улан-Удэ состоялся День безопасности дорожного движения
Общество, 22.09.2021
Детям рассказали о важности соблюдения ПДД
В Чите зарегистрирован тысячный брак
В Чите зарегистрирован тысячный брак
Общество, 22.09.2021
Молодожёны познакомились друг с другом на свадьбе
В вузе Бурятии открылся фонд редких и ценных книг
В вузе Бурятии открылся фонд редких и ценных книг
Общество, 22.09.2021
Старейшим изданием стала книга немецкого профессора, выпущенная в 1853 году
В Забайкалье поддержат проекты бурятского художника
В Забайкалье поддержат проекты бурятского художника
Общество, 22.09.2021
В Агинском хотят открыть парк скульптур и мастерскую бурятских национальных ремёсел
Улан-удэнский ипподром освободили от уплаты земельного налога
Улан-удэнский ипподром освободили от уплаты земельного налога
Общество, 22.09.2021
Сумма выпадающих доходов за год составит более 1,7 миллионов рублей
В Иркутске появилась скульптура балалаечника
В Иркутске появилась скульптура балалаечника
Общество, 22.09.2021
Двухметровая бронзовая композиция установлена на одной из самых музыкальных улиц города
В Бурятии будут по-новому проверять деятельность такси
В Бурятии будут по-новому проверять деятельность такси
Общество, 22.09.2021
Акцент сместят на проведение профилактических мероприятий
Скончался почётный гражданин Читы и экс-управляющий «Читаэнерго»
Скончался почётный гражданин Читы и экс-управляющий «Читаэнерго»
Общество, 22.09.2021
Заслуженному энергетику Аркадию Остроумову было 92 года
Деревянный Иркутск войдёт в проект «Прошагай город»
Деревянный Иркутск войдёт в проект «Прошагай город»
Общество, 22.09.2021
В поисковых системах появятся данные экологического маршрута по городу
В Улан-Удэ ведущие хирурги провели мастер-класс
В Улан-Удэ ведущие хирурги провели мастер-класс
Общество, 22.09.2021
Местным врачам продемонстрировали три показательные операции
В Забайкалье утвердили правила для пострадавших от паводка
В Забайкалье утвердили правила для пострадавших от паводка
Общество, 22.09.2021
Они получат помощь на обеспечение жильём
В Иркутске спасли «ушибленного» поползня
В Иркутске спасли «ушибленного» поползня
Общество, 22.09.2021
Птица получила сотрясение мозга, но быстро пошла на поправку
Авиарейс Нижнеангарск – Красноярск запустят 24 сентября
Авиарейс Нижнеангарск – Красноярск запустят 24 сентября
Общество, 22.09.2021
Регулярные прямые рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^