Чита примет спартакиаду народов Забайкалья

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкальского края

В соревнованиях примут участие национальные диаспоры региона



Спартакиада народов Забайкалья пройдёт в Чите с 25 по 26 сентября на территории стадиона «Локомотив». Соревнования будут проводится при участии армянской, кыргызской, бурятской, азербайджанской, еврейской, таджикской, узбекской и татарской диаспор.



В программе спартакиады будут представлены такие виды спорта, как волейбол, мини-футбол, дартс, шахматы, масс-рестлинг, настольный теннис, перетягивание каната. К участию в соревнованиях допускаются команды по письменным заявкам руководителей общественных организаций. Заявки принимаются по адресу: город Чита, улица Анохина, 91.



Начало спартакиады состоится 25 сентября в 9:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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