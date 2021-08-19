В Чите отпразднуют День российского флага

Основные мероприятия пойдут в парке ОДОРА
22 августа для столицы Забайкальского края будет особенно спортивным. Чита примет кубок России по стрельбе из лука, станет площадкой для футбольных баталий и соревнований по бадминтону. Помимо спортивного духа все мероприятия объединит то, что пройдут они в честь празднования Дня государственного флага Российской Федерации.
Турнир по настольному теннису «Мы вместе. Здоровое Забайкалье!» (0+) состоится 22 августа в СКК «Мегаполис Спорт» с 11:00. Также в этот день в 14:00 начнётся футбольный матч на «Кубок Мегаполиса среди молодёжных команд» (0+). Его проведут на футбольном поле по улице Генерала Белика, 41.
Тематические площадки и мастер-классы развернутся 22 августа в парке культуры и отдыха Дома офицеров Забайкальского края. Они будут посвящены Дню государственного флага России. На спортивной площадке с 10:00 пройдут соревнования по бадминтону (0+). С 12:00 здесь начнутся соревнования по воркауту «Победа в сердцах молодых» (0+). Фитнес-зарядка (0+) состоится с 11:00 на ретро-площадке. У памятника В.И. Ленину в 12:00 будет проведён турнир по шашкам (0+).
Пункт набора на контрактную службу в ряды Вооружённых сил РФ будет работать с 14:00 до 16:00 на центральной аллее парка. Также на аллеях парка с 14:00 состоится акция «Рисунок на асфальте» (0+). Кроме этого, с 14:00 до 17:00 пройдёт мастер-класс по изготовлению цветов и украшений «Символика России» (0+), а на нижней площадке с 14:00 развернётся выставка исторического стрелкового вооружения (6+). Тематический Библиомобиль (0+) краевой универсальной научной библиотека имени А.С. Пушкина также будет работать на нижней площадке с 14:00.
Соревнования по самбо (0+) стартуют на спортивной площадке в 15:00. У стелы войнам интернационалистам в 16:00 будет организована площадка по разборке/сборке АК-74 и СКС, по сдаче нормативов ОЗК (6+). Пронос масштабной копии флага РФ (0+) по центральной аллее парка юнармейцами состоится с 17:00 до 19:00.
Как сообщалось ранее, на аэродроме «Каштак» с 21 по 22 августа состоятся региональные соревнования по парашютному спорту Забайкальского края на кубок Героя Советского Союза Глазова (0+). А ещё Чита примет кубок России по стрельбе из лука(0+). Соревнования пройдут с 21 по 27 августа на «Высокогорье». Также настоящие спортивные баталии развернутся 20 августа на площадке стадиона «Локомотив». Там пройдут соревнования по уличному баскетболу 3х3 (0+).
Все мероприятия будут организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Чите отпразднуют День российского флага
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