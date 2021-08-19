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В Чите проведут соревнования по парашютному спорту

В Чите проведут соревнования по парашютному спорту
Общество,  Фото:pixabay.com
Будет разыгрываться кубок Героя Советского Союза

Региональные соревнования по парашютному спорту Забайкальского края на кубок Героя Советского Союза Николая Глазова пройдут с 21 по 22 августа на аэродроме «Каштак». Начало соревнований в 10:00.

В турнире будут принимать участие представители разных структур Забайкалья: федеральная служба безопасности, министерство чрезвычайных ситуаций, военно-воздушные силы, районная поисково-спасательная служба. Лучших парашютистов будут выбирать по двум дисциплинам: точность приземления и купольное пилотирование – дальность.

Победители и призёры будут награждены кубками, дипломами и медалями. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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парашютисты спорт Забайкальский край кубок Чита

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