В Чите проведут соревнования по парашютному спорту

Будет разыгрываться кубок Героя Советского Союза



Региональные соревнования по парашютному спорту Забайкальского края на кубок Героя Советского Союза Николая Глазова пройдут с 21 по 22 августа на аэродроме «Каштак». Начало соревнований в 10:00.



В турнире будут принимать участие представители разных структур Забайкалья: федеральная служба безопасности, министерство чрезвычайных ситуаций, военно-воздушные силы, районная поисково-спасательная служба. Лучших парашютистов будут выбирать по двум дисциплинам: точность приземления и купольное пилотирование – дальность.



Победители и призёры будут награждены кубками, дипломами и медалями. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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