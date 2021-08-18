В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек в возрасте 13-14 лет
Фестиваль дворового баскетбола 3х3 стартует 20 августа в Чите. Мероприятие, которое пройдёт на баскетбольной площадке стадиона «Локомотив», организовано в рамках проекта «Спортивный двор». Начало соревнований в 12:30.
- В преддверии данного мероприятия хочу пригласить всех желающих принять участие уже во всероссийских соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», который будет проходить 28 августа на площади Ленина, – заявил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
К участию в фестивале допускаются юноши и девушки в возрасте 13-14 лет. В состав команды будет входить четыре человека: три игрока в поле и один запасной.
Комиссия по допуску участников старта фестиваля будет работать 20 августа с 11:00 до 12:00 по адресу: город Чита, улица Генерала Белика, 33/1.
В случае ухудшения погодных условий соревнования будут перенесены в спортивный зал стадиона «Локомотив», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
В Чите стартует фестиваль дворового баскетбола
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы завершатся в конце ноября
В столице Бурятии состоится городская благотворительная акция «Собери ребёнка в школу!»
Первые три «Точки притяжения талантов» создадут на базе учреждений культуры и образования
Победителей определят в индивидуальном и командном зачётах
Инновация будет массово внедряться с 2022 года
В соревнованиях приняла участие 41 команда
Спортсменки заняли третье место на VI всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта
В Баргузинском заповеднике очистили от поваленных деревьев участок протяжённостью более шести километров
Строительство новых школ позволит к 2023 году ликвидировать трёхсменное обучение
Также не надо будет платить госпошлину
На части территории уже ведутся работы по благоустройству
Девочка уехала с новой мамой в Ленинградскую область
Соревнования стартуют 21 августа
В Малом море произошло антропогенное загрязнение воды
В республике проверены организации, предоставляющие места для временного проживания