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В Чите стартует фестиваль дворового баскетбола

В Чите стартует фестиваль дворового баскетбола
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек в возрасте 13-14 лет

Фестиваль дворового баскетбола 3х3 стартует 20 августа в Чите. Мероприятие, которое пройдёт на баскетбольной площадке стадиона «Локомотив», организовано в рамках проекта «Спортивный двор». Начало соревнований в 12:30.

- В преддверии данного мероприятия хочу пригласить всех желающих принять участие уже во всероссийских соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», который будет проходить 28 августа на площади Ленина, – заявил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

К участию в фестивале допускаются юноши и девушки в возрасте 13-14 лет. В состав команды будет входить четыре человека: три игрока в поле и один запасной.

Комиссия по допуску участников старта фестиваля будет работать 20 августа с 11:00 до 12:00 по адресу: город Чита, улица Генерала Белика, 33/1.

В случае ухудшения погодных условий соревнования будут перенесены в спортивный зал стадиона «Локомотив», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
фестиваль баскетбол спорт Чита Забайкальский край

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