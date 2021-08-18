Соревнования стартуют 21 августа
Кубок России по стрельбе из лука пройдёт в Чите с 21 по 27 августа. Соревнования проведут на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье».
В турнире примут участие сильнейшие лучники из сборных команд Бурятии, Краснодарский, Красноярского, Алтайского, Пермского краёв, Московской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Омской, Новосибирской, Челябинской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Ульяновской, Тюменской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Забайкальский край на соревнованиях представят около 100 спортсменов. Общее количество участников из 21 региона Российской Федерации – порядка 200 человек. В их числе выступят члены сборной команды России, серебряные призёры Олимпийских игр 2020 Ксения Перова, Светлана Гомбоева и Елена Осипова; участник Олимпийских игр в Токио, чемпион Европы, уроженец села Зугалай Могойтуского района Забайкальского края, мастер спорта международного класса Галсан Базаржапов.
В качестве почётного гостя в мероприятии примет участие президент федерации стрельбы из лука, экс-чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Ешеев.
- Кубок России является финальным отбором спортсменов в сборную России по стрельбе из лука для участия в чемпионате мира, который будет проходить в городе Янктоне (США) с 19 по 26 сентября, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Торжественное открытие соревнований состоится 22 августа в 13:00.
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Чита примет кубок России по стрельбе из лука
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