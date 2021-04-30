На приём обратились 10 осуждённых
Исправительную колонию № 8 в Улан-Удэ посетили уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и исполняющий обязанности Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Георгий Шприко.
Проверяющие совершили обход объектов колонии.
По завершении обхода Юлия Жамбалова и Георгий Шпирко провели приём осуждённых по личным вопросам. Всего к ним обратилось 10 человек.
- В работу уполномоченный приняла четыре обращения, по шести даны разъяснения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Бурятский омбудсмен проверила колонию
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