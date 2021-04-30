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Бурятский омбудсмен проверила колонию

Бурятский омбудсмен проверила колонию
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
На приём обратились 10 осуждённых

Исправительную колонию № 8 в Улан-Удэ посетили уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и исполняющий обязанности Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Георгий Шприко.

Проверяющие совершили обход объектов колонии.

По завершении обхода Юлия Жамбалова и Георгий Шпирко провели приём осуждённых по личным вопросам. Всего к ним обратилось 10 человек.

- В работу уполномоченный приняла четыре обращения, по шести даны разъяснения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
колония уполномоченный по правам человека
 
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