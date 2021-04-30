Бурятский омбудсмен проверила колонию

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

На приём обратились 10 осуждённых



Исправительную колонию № 8 в Улан-Удэ посетили уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и исполняющий обязанности Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Георгий Шприко.



Проверяющие совершили обход объектов колонии.



По завершении обхода Юлия Жамбалова и Георгий Шпирко провели приём осуждённых по личным вопросам. Всего к ним обратилось 10 человек.



- В работу уполномоченный приняла четыре обращения, по шести даны разъяснения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

