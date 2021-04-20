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В Бурятии в строй «Бессмертного полка» «встанут» умершие медики

В Бурятии в строй «Бессмертного полка» «встанут» умершие медики
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Предложение озвучил главный санитарный врач Бурятии

В Бурятии за прошедшую неделю (с 12 по 18 апреля) уровень заболеваемости COVID-19 составил 28 на 100 тысяч населения (276 случаев). Это на 11 % ниже показателя предыдущей недели. Снижение регистрируется во всех возрастных группах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

- Несмотря на общее снижение заболеваемости, вирус не ослабевает. Количество больных, находящихся в отделениях реанимации, остаётся большим и практически не снижается. Поэтому необходимо и дальше продолжать соблюдать все меры профилактики, проходить вакцинацию, чтобы достигнуть коллективного иммунитета – отметил руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев на очередном заседании оперштаба.

Одним из обсуждаемых вопросов стал вопрос организации и проведения мероприятий в рамках празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание было уделено соблюдению всех профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавируса.

Обязательное условие для всех участников мероприятий – ношение средств зашиты органов дыхания, соблюдение дистанции не менее 1,5 метров. Для организации и проведения мероприятий рекомендуется привлекать лиц, имеющих иммунитет к либо после вакцинации, либо после перенесенного заболевания.

Сергей Ханхареев внёс предложение по проведению шествия «Бессмертный полк»:

- В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией COVID-19, борьба с которым еще продолжается. И на передовой этой борьбы стоят наши медицинские работники. Не жалея себя, с риском для личного здоровья, несмотря на боль и усталость, они идут на помощь своим пациентам. К сожалению, мы потеряли некоторых своих коллег. Отдавая дань уважения погибшим медицинским работникам, предлагаем увековечить память об их подвиге: в строю Бессмертного полка пронести их портреты наряду с героями Великой Отечественной войны.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году в Бурятии из-за ковидных ограничений шествие «Бессмертного полка» не состоялось. Парад Победы и вовсе был перенесён на конец июня и прошёл при ограниченном числе зрителей.

9 мая 2020 года празднование Дня Победы в основном прошло онлайн. В честь этого события улан-удэнцы массово украсили окна и балконы. Во дворах ветеранов концерты под окнами устроили «фронтовые бригады». По улицам прошёлся парад оркестров, за которым зрители также следили с балконов.


Бессмертный полк коронавирус врачи День Победы
 
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